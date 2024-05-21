21 мая 2024, 19:48

Более 600 школьников из Мытищ стали призерами всероссийской олимпиады

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Мытищинский городской округ стал одним из лидеров Подмосковья по приросту числа победителей и призеров на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Более 600 школьников из округа стали призерами на олимпиаде.

Всероссийская олимпиада школьников продолжает набирать популярность: количество участников с каждым годом растет. В текущем году на школьном этапе было зарегистрировано 50 792 участника, а на муниципальном - 1 154.

Растет и число победителей и призеров. На школьном этапе определены 2 064 победителя и 18 965 призеров, на муниципальном - 445 победителей и 3 542 призера.

Округ Мытищи в этом году продемонстрировал рекордное количество участников регионального этапа - 1 791, что на 529 больше, чем в прошлом году. Результаты также внушительные: 76 победителей и 555 призеров.

Среди лидеров - школа № 6, гимназия № 17, лицеи № 34 и № 33. Округ Мытищи и школа № 6 вошли в пятерку лидеров по приросту числа победителей и призеров в Подмосковье.

В заключительном этапе олимпиад приняли участие 25 учеников из 10 школ округа. Четверо из них стали победителями, а семеро - призерами. Их подготовили следующие образовательные учреждения: школы № 6, 8, 10, 15, 17, 27 и 33. Эти ученики получили возможность поступить в вузы без вступительных испытаний.

«Мы гордимся нашими ребятами, педагогами и школами. На торжественном празднике талантов «Виват, знания, творчество, спорт!» лучшие из лучших были отмечены по достоинству. Учебный год подходит к завершению. Впереди для 5397 выпускников прозвучат последние звонки и пройдут торжественные линейки. Далее - итоговые экзамены. Желаю каждому их пройти успешно!» - сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В округе созданы все условия для достижения высоких результатов в учебе. В школе № 6 функционирует ресурсный центр по подготовке к олимпиадам. 340 учеников из Мытищ стали участниками профильных смен регионального центра «Взлет», а 550 учеников из 10 школ занимаются на онлайн-курсах этого центра.

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Школы Мытищи Школьники
21 мая 2024, 20:27
Центр «Дружба» в Мытищах стал точкой притяжения иудейской общины
Телеканал «360»
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Побыть у Стены Плача, не выезжая из Подмосковья, можно в Мытищах. Чуть больше года назад там открылся культурный центр «Дружба», ставший точкой притяжения и кристаллизации иудейской общины.

При этом возник он по желанию общины, так происходит и с синагогами, которые появляются исключительно за счет увеличения количества прихожан.

«Нельзя насаживать сверху, ничего не будет работать, но когда люди сами понимают, что им это нужно, когда люди объединяются, когда люди хотят, они сами организуются и двигаются. <…> 10 лет назад мы объединились чтобы построить синагогу, никто не думал строить центр», - рассказал раввин еврейской общины Йоханан Косенко.

Сейчас тут не только молельный зал, а также расположены магазин, спортклуб, большая парковая территория. Это место, где можно не только встретиться, поговорить, обсудить какие-то проблемы, но и просто провести время в окружении близких.

Вообще члены общины отмечают, что современная Россия усилиями всех членов общества стала одним из самых гостеприимных, добрых и безопасных мест.

«Отец небесный он для всех одинаковый и мы обязаны дружить, не только обязаны. Мы можем дружить, потому что легко найти общий язык, если ты веришь, что это единственный вариант. Плюс я живу в стране, где я чувствую себя комфортно, уверенно, даже не говорю о безопасности. Просто мы любим всех и дружим со всеми, и мы чувствуем, что это обоюдно», - поделился главный раввин России Берл Лазар.

Наверное, поэтому центр и назвали «Дружбой». К слову, именно тягу к диалогу и взаимопомощи отметили и гости новой точки культурного и духовного роста.

«На протяжении очень многих лет вы вместе со своими коллегами, которые присутствуют здесь, всегда находите возможность оказать поддержку и помощь, ответить на разные вопросы. Сделать добрый поступок в отношении очень многих людей», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Центр в Мытищах объединил 350 семей. В целом Подмосковье на втором месте по количеству иудеев среди регионов страны. И задача московской области, чтобы в рамках добрососедства все, несмотря на разные взгляды на жизнь, чувствовали себя частью одного целого.

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Мытищи
21 мая 2024, 19:55
Омбудсмен Подмосковья Фаевская обменяется опытом с коллегами в Дагестане
Пресс-служба Уполномоченного
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Всероссийский координационный совет уполномоченных состоится 22 мая в Дагестане. В нем примет участие омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.

Основной темой совета будет защита прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских районов. Перед заседанием участники посетили села Дагестана, Зеленоморск и Дружба, чтобы оценить ситуацию с соблюдением прав граждан.

Ирина Фаевская отметила, что они с коллегами посетили старое здание школы в селе Зеленоморск Карабудахкентского района, где учатся более 300 детей. В скором времени дети переедут в новое здание, строящееся в рамках нацпроекта «Образование».

«Также мы посетили врачебную амбулаторию в селе Дружба Каякентского района. Амбулатория оснащена современным оборудованием, условия для жителей хорошие», - добавила Фаевская.

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Мытищи
21 мая 2024, 19:33
Свыше 350 дефектов в содержании территорий устранили в Подмосковье в мае
ГУСТ МО
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Камеры «Безопасный регион» помогли устранить более 350 дефектов в содержании территорий с начала мая. Они стали незаменимым помощником в работе специалистов ГУСТ Московской области.

Цифровые инновации в наше время являются неизменной составляющей повседневной жизни. Благодаря видеонаблюдению сотрудники коммунальных служб могут следить за уровнем чистоты, даже находясь на значительном удалении. Для оценки уровня уборки им достаточно выбрать нужный адрес и проанализировать состояние конкретного двора или общественной площади через видеомонитор.

С начала месяца работники коммунальных служб приняли меры по устранению около 355 недочетов в содержании территорий. Например, в Коломне специалисты провели уборку мелкого мусора на детских площадках возле домов по улице Макеева № 5, 7, 9 и 11, а также в селе Черкизово устранены проблемы возле домов № 1 и 2.

Кроме того, рабочие заменили или отремонтировали скамейки у домов № 5, 5а, 5б, 9, 7 по улице Зеленой и домов № 83 и 85 по улице Дзержинского.

В ГУСТ МО также подчеркнули значение оперативного выявления и устранения недочетов. Организации, не исправляющие проблемы в установленные сроки, могут быть привлечены к административной ответственности по упрощенной процедуре.

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Мусор
21 мая 2024, 18:34
Пожарные учения прошли в здании вневедомственной охраны в Подольске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники территориального управления № 14 в составе сил Подольского пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в учениях по тушению возгорания в здании Подольского отдела вневедомственной охраны.

«По замыслу учения из-за неисправности электропроводки на первом этаже в комнате хранения оружия возник пожар. По оборудованию и мебели огонь и дым быстро распространились на три этажа здания», - уточнил заместитель начальника территориального управления № 14 Максим Чапкин.

Сотрудников вневедомственной охраны оперативно эвакуировали. Главная цель учений - отработка взаимодействия экстренных и аварийных служб, а также служб жизнеобеспечения гарнизона. Отмечается, что задачи тренировки были достигнуты в полном объеме.

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Спасатели Пожары

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