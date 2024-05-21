Более 600 школьников из Мытищ стали призерами всероссийской олимпиады

Всероссийская олимпиада школьников продолжает набирать популярность: количество участников с каждым годом растет. В текущем году на школьном этапе было зарегистрировано 50 792 участника, а на муниципальном - 1 154.

Растет и число победителей и призеров. На школьном этапе определены 2 064 победителя и 18 965 призеров, на муниципальном - 445 победителей и 3 542 призера.

Округ Мытищи в этом году продемонстрировал рекордное количество участников регионального этапа - 1 791, что на 529 больше, чем в прошлом году. Результаты также внушительные: 76 победителей и 555 призеров.

Среди лидеров - школа № 6, гимназия № 17, лицеи № 34 и № 33. Округ Мытищи и школа № 6 вошли в пятерку лидеров по приросту числа победителей и призеров в Подмосковье.

В заключительном этапе олимпиад приняли участие 25 учеников из 10 школ округа. Четверо из них стали победителями, а семеро - призерами. Их подготовили следующие образовательные учреждения: школы № 6, 8, 10, 15, 17, 27 и 33. Эти ученики получили возможность поступить в вузы без вступительных испытаний.

«Мы гордимся нашими ребятами, педагогами и школами. На торжественном празднике талантов «Виват, знания, творчество, спорт!» лучшие из лучших были отмечены по достоинству. Учебный год подходит к завершению. Впереди для 5397 выпускников прозвучат последние звонки и пройдут торжественные линейки. Далее - итоговые экзамены. Желаю каждому их пройти успешно!» - сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В округе созданы все условия для достижения высоких результатов в учебе. В школе № 6 функционирует ресурсный центр по подготовке к олимпиадам. 340 учеников из Мытищ стали участниками профильных смен регионального центра «Взлет», а 550 учеников из 10 школ занимаются на онлайн-курсах этого центра.

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