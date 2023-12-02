02 декабря 2023, 12:24

Более 600 семей получат ключи от квартир в ЖК «Митино Дальнее» в Химках

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Пять корпусов жилого комплекса «Митино Дальнее» сдали в химкинской деревне Брехово. Министерство жилищной политики Московской области уже дало разрешение на ввод зданий в эксплуатацию. Более 600 семей получат свои квартиры. Планируется также ввести в эксплуатацию еще три дома до конца года, что позволит 266 дольщикам забрать свои ключи.

Возведение жилого комплекса «Митино Дальнее» стартовало в 2014 году. Застройщиком стал ООО «Даналит». После пяти лет строительства компания объявила себя банкротом. Только в 2020 году работы возобновились.

Права на завершение строительства передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области в марте 2021 года.

«При поддержке губернатора Андрея Воробьева усиленными темпами решаем проблему „замороженных строек“. За последние пять лет почти 4,5 тысячи семей получили ключи от квартир. В этом году планируем восстановить права еще 849 граждан за счет ввода в эксплуатацию ЖК „Белый город“ и „Митино Дальнее“, а также выплатить компенсации участникам долевого строительства ЖК „Дом у реки“», - рассказала глава Химок Дмитрий Волошин.

Руководитель муниципалитета держит решение проблемы дольщиков в округе на личном контроле. Благодаря этому за прошлый год в Химках восстановили права более 220 семей. Более 30 из них получили ключи от квартир, а остальные - компенсационные выплаты от Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

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Химки
02 декабря 2023, 09:00
Подмосковье стало лидером в России по числу промышленных роботов на предприятиях в 2022 году
Пресс-служба Минпромторга России
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Московскую область признали лидером среди регионов страны по количеству роботов на промышленных предприятиях в 2022 году. В Подмосковье 79 компаний интегрировали в работу машины, сообщила зампред правительства региона и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Подсчеты провела Национальная ассоциация участников рынка робототехники.

«Наиболее активно роботов внедряют в сферах пищевого производства и металлургии. В других отраслях степень роботизации ниже, но и там внедряют новые решения. Отмечу, что государство реализует различные программы поддержки, направленные на стимулирование роботизации», - заявила Зиновьева.

Например, в рамках программы «Проекты развития» предприниматели могут взять льготный кредит под 3 и 5% годовых на сумму от 100 миллионов до миллиарда рублей сроком до пяти лет.

Машиностроительный завод «Тонар» в Орехово-Зуеве внедрил роботизированные комплексы и увеличит пропускную способность цехов по производству прицепной и полуприцепной техники. Это повлияло и на качество товаров.

В Кашире роботизированный завод «Черкизово» по производств мясных продуктов работает с минимумом специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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Роботы
02 декабря 2023, 06:00
Андрей Гросул из Подмосковья стал вице-чемпионом мира по восточному боевому единоборству
Общероссийская общественная организация «Федерация кикбоксинга России»
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Представитель Подмосковья Андрей Гросул завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по восточному боевому единоборству. Турнир прошел во Вьетнаме, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Чемпион России из Истры выступил в составе национальной сборной. В финале он уступил представителю Белоруссии. При этом он вышел на арену с переломом руки.

«Для меня это двойная награда. Во-первых, нас допустили на чемпионат мира под российским флагом. Во-вторых, рад, что мой подопечный на таком высоком уровне соревнований, со сломанной рукой, добрался до финала», - рассказала тренер спортсмена Эльмир Алиев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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Спортсмены
02 декабря 2023, 04:00
Минэкологии Подмосковья объяснило, почему перелетные птицы не отправляются на юг
Фото: Перфилова Анна
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Жительница Лобни заметила на пруду двух огарей — водоплавающих перелетных птиц. В Минэкологии Подмосковья объяснили женщине, почему пернатые могут оставаться на зиму в регионе.

«Причин, по которым птицы задержались в регионе, может быть несколько. Во-первых, данный вид за пределами своего природного ареала может селиться в городской черте и приобретать признаки синантропного животного. Во-вторых, причиной может служить постоянная подкормка птиц людьми», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ведомство предупредило, что осень птиц не следует подкармливать. Также отлет в теплые края зависит от наличия кормовой базы. Пока климат позволяет и есть достаточно еды птицы не спешат покидать водоемы.

«Забирать птиц домой не следует, такими действиями можно лишь навредить животным, ведь не разбирающийся в зоологии человек не сможет оказать необходимую помощь животному», - добавил Фирсов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Птицы Минэкологии Подмосковья
02 декабря 2023, 02:00
Спасатели освободили зажатого в кабине фуры водителя после ДТП с участием 8 машин в Клину
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили зажатого в кабине фуры 57-летнего водителя. Мужчина попал в ДТП с участием восьми машин.

Авария произошла днем 1 декабря на 88-м километре федеральной трассы М-10. Грузовик зацепил семь машин на светофоре.

«Прибыв на место ДТП, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из искореженной кабины 57-летнего мужчину, который чудом остался жив. С подозрением на ушиб грудной клетки и переломы конечностей пострадавшего доставили в больницу», - пояснил замначальника ПСЧ-313 Юрий Терентьев.

Остальные участники ДТП не пострадали.

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Клин Спасатели ДТП

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