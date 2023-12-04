Более 600 рабочих вышли на уборку снега в Одинцове

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил качество уборки снега на бульваре Маршала Крылова.

«Все проблемные локации округа объезжаем в рамках нашей комиссионной работы, фиксируем, где не хватает людей, техники. По итогам инспекций корректируем регламенты уборки, предлагаем решения, как можно перестроить работу с учетом сильных снегопадов», - рассказал Андрей Иванов.

Он добавил, что подрядная организация, которая обслуживает микрорайон № 5, добавила людей на участки и закупила для расчистки снега большой фронтальный погрузчик и два компактных «Бобкета» с щетками и отвалами. Кроме того, сейчас на этом участке работают четыре самосвала и шесть коммунальных машин.

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