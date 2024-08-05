05 августа 2024, 17:14

Более 600 рабочих мест создадут в логистическом центре Солнечногорска

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Крупнейший российский интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» открыл многофункциональный складской логистический комплекс на территории индустриального парка «Чашниково» в Солнечногорске. Благодаря этому в муниципалитете появится более 600 новых рабочих мест.

Сейчас на объекте работают порядка 200 человек. В ближайшее время компания планирует увеличить штат втрое. Для работников здесь созданы условия для комфортного труда: две столовые, комнаты отдыха, тренажерный зал, предоставляются соцпакеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в импортозамещении за 10 лет.

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Новый распределительный центр стал четвертым в Московской области и первым на территории Солнечногорска. Площадь помещений - 110 тысяч квадратных метров, а вместимость - 15 миллионов товаров.

Внутри склада размещены зоны стеллажного хранения с обособленными помещениями для горючих и взрывоопасных товаров в специальном блоке, отдельный офис для курьеров, пункт выдачи и другие помещения. Центр будет обслуживать север и северо-запад Подмосковья и Москву.

На открытии склада побывал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик. Он обсудил с руководством компании сотрудничество.

«Будем активно взаимодействовать в вопросах трудоустройства и кадров. Со стороны администрации мы также готовы оказывать помощь в различных аспектах, таких, например, как согласование фасадных решений. Приятно отметить, что компания социально ориентирована», - отметил Типографщик.

Солнечногорск Рабочие места
05 августа 2024, 18:06
Ветеринары проверили продукцию на сырном фестивале в Истре
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Крупнейший в России гастрономический фестиваль прошел в Истре. Свою продукцию представили около 300 фермеров из разных регионов страны.

Представители Госветслужбы Подмосковья проверили сыры, молочную продукцию, мясные и колбасные изделия, рыбу, овощи и фрукты. По итогам инспекций в программе ФГИС «Меркурий» сформировали свыше 1,5 тысяч электронных ветеринарных сопроводительных документов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что контроль продукции на ярмарках - обязательное условие, гарантирующее безопасность потребителей.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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Истра Фестивали
05 августа 2024, 17:55
Клинский завод нарастит производство гофрокартона благодаря оптимизации
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания по производству гофрокартона сможет существенно нарастить выпуск своей продукции. Предприятию удалось наладить более эффективную работу благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, на предприятии с помощью специалистов Регионального центра компетенций внедрили принципы бережливого производства.

Определились и с пилотным запуском - оптимизацией процесса производства четырех клапанных гофроящиков. Сотрудники провели его диагностику и создали эталонный участок, опыт которого распространят на остальные производственные подразделения. В результате анализа удалось обнаружить 37 проблемных областей, для устранения которых разработали подробный план.

Цель пилотного потока - сократить время производства на 11,6%, снизить уровень незавершенного производства на 29,7% и увеличить выработку на 14,3%.

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Инвестиции Клин Бизнес Заводы
05 августа 2024, 17:54
Школу №11 капитально отремонтируют в Серпухове к сентябрю
Минстрой МО
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Здание школы № 11 капитально отремонтируют на Центральной улице в Серпухове. Работы планируют завершить к 20 августа.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, работы на объекте уже завершаются, сейчас там трудятся 38 человек и две машины.

«Завершается монтаж фасадных конструкций и устройство входных групп, ведется монтаж инженерных сетей, сантехнического оборудования, монтаж потолков, покраска стен, монтаж дверей. Электрическое оборудование практически всё смонтировано - идут работы по переключению на новый кабель», - уточнили в ведомстве.

На территории школы проведут благоустройство, там уложат новый асфальт, установят опоры освещения и скамейки. В учреждение поставят новую мебель и оборудование.

Здание было построено в 1971 году, его площадь превышает 3,2 тысячи квадратных метров.

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Серпухов Ремонтные работы
05 августа 2024, 17:50
Еще 200 светофоров установят в Подмосковье в 2024 году
Минтранс Подмосковья
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На региональных дорогах Подмосковье работают 3,6 тысячи светофоров, их количество ежегодно увеличивается в среднем на 150. Специалисты активно следят за их эффективностью, только в этом год они провели почти 100 мероприятий по оптимизации их работы. В этом году на дорогах установят еще 200 объектов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, с 2019 по 2023 годы в регионе установили более 1,1 тысячи новых светофоров. В этом году оборудуют еще 200. За их работой следят сотрудники «Мосавтодора» и Центра безопасности дорожного движения.

П словам главы ведомства Алексея Гержика, профильные службы также проверяют их эффективность и оптимизируют работу устройств по необходимости.

«Также отмечу, что с 2021 года мы ведем активную работу по оптимизации движения транспорта и ликвидации заторов, где большая часть мероприятий приходится на перенастройку, модернизацию светофорных объектов, а также и установку адаптивных светофоров. За это время специалисты провели порядка 560 мероприятий, почти 100 из которых реализовали с начала 2024 года», - сказал он.

В министерстве добавили, что в Подмосковье устанавливают два типа светофоров: Т-1 - для работы на перекрестках для направления автомобильных потоков и Т-7 с индикацией желтого цвета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы

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