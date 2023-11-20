Более 600 операций по дроблению и удалению камней из почек выполнили в Люберцах с начала года

«Благодаря поступлению нового оборудования два года назад мы начали выполнять такие операции с помощью лазера. Он может разрушать более плотные камни, более крупного размера. Уникальность этого метода заключается в том, что такие операции можно делать, избегая больших разрезов», - говорит заведующий урологическим отделением Люберецкой областной больницы Павел Никифоров.

После лазерной операции восстановление пациента проходит легче и быстрее. По словам заведующего отделением, ежедневно в больнице выполняется две-три литотрипсии.

«Я очень быстро оказался на операционном столе, был в сознании, но из-за наркоза от половины туловища и до кончиков пальцев на ногах совсем ничего не чувствовал. Операция прошла очень быстро. К вечеру я уже ходил по палате, а наутро доктор вручил мне то, что осталось от моего камня», - рассказал один из пациентов отделения, у которого диагностировали камень в правой почке размером два сантиметра.

Мочекаменная болезнь составляет 55% от общего числа обращений в третий стационар Люберецкой областной больницы. Пациенты поступают в урологическое отделение по скорой медицинской помощи и по направлению из поликлиник.

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