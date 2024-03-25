Более 600 миллионов рублей инвестируют в строительство хлебобулочной фабрики в Химках

Новый комплекс будет производить широкий ассортимент продуктов - хлеб, кондитерские и хлебобулочные изделия, пасту, вафли и многое другое. По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова, инвестиции в проект составят более 600 миллионов.

Реализация проекта позволит создать в округе 350 рабочих мест. Напомним, в первой половине 2026 года в Химках запустят еще одно хлебобулочное производство в рамках программы «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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