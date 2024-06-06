Более 600 метров линий электропередачи заменили в Одинцовском округе

Ремонт высоковольтной линии протяженностью 600 метров на улице Звенигородская завершен энергетиками в конце мая. Провод на линии электропередачи заменили на современный самонесущий изолированный провод.

Новый этап обновления сетей стартовал в июне в дачном поселке - специалисты компании приступили к ремонту еще одного участка протяженностью два километра. Работы планируют завершить в конце июня 2024 года.

Работники «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 31,4 километра кабельных и воздушных линий электропередачи в Одинцовском округе в 2024 году. Ремонтные работы также проведут в 19 подстанциях и расчистят 4,93 гектара охранных зон вдоль линий. Летние месяцы будут наиболее активными. Работы проводятся силами персонала и привлекаемых на конкурсной основе подрядных организаций.

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