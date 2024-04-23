Более 600 дворов Химок приведут в порядок до конца апреля

Большинство детских и спортивных площадок уже привели в надлежащий вид: отремонтировали оборудование, тренажеры и места для игр. Также меняют лавочки, урны и ограждения.

Очистят от грязи территории у 80 памятников, а к летнему сезону на городские клумбы высадят свыше 50 тысяч цветов. Уже 27 апреля жители Химок могут присоединиться к общеобластному субботнику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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