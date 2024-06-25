25 июня 2024, 09:24

Более 600 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Митино Дальнее»

Пресс-служба Министерства жилищной политики МО
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Дольщики ЖК «Митино Дальнее» в Химках получают ключи от долгожданных квартир. Подписание документов и приемка жилья проходят в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков и Министерством жилищной политики Московской области.

Квартиры получили уже 644 дольщика, а общее количество будущих новоселов составляет 868 семей.

ЖК «Митино Дальнее» начинал возводить застройщик «Даналит», но не справился с обязательствами. В октябре 2020 года приняли решение достраивать жилой комплекс, а в марте 2021-го права на завершение работ передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Все восемь домов достроили и ввели в эксплуатацию в конце 2023 года.

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Химки Дольщики
25 июня 2024, 10:26
Садоводческие товарищества начнут газифицировать в Чехове с 2024 года
Телеканал «360»
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Вопрос газификации СНТ обсудили с жителями в администрации Чехова. С 2024 года это стало возможным благодаря президентской программе «Социальная газификация».

Этой весной президент России расширил программу социальной газификации. Теперь газ бесплатно проведут до отдельных участков на территории садоводческих некоммерческих товариществ. Эту тему обсудили с жителями СНТ и представителями «Мособлгаза» в администрации муниципалитета.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что газификация затронет всех, даже если в домовладении житель не зарегистрирован. Пока газопровод проводят только в СНТ, которые относятся к землям населенного пункта. По данным администрации муниципалитета в Чехове, таких 44, из них 16 уже газифицированы. Остальные планируется включить в план работ «Мособлгаза» на ближайшие годы.

Перед подачей заявки на газификацию СНТ должно состояться общее собрание дачников. На нем фиксируется примерный земельный участок, по которому пройдет газопровод. Пакет документов можно подать как онлайн, так и в офисе «Мособлгаза».

«До 1 июля по поручению губернатора необходимо провести инвентаризацию. Этим занимаются органы местного самоуправления и министерство энергетики. По итогу инвентаризации будет понятно, сколько СНТ в каждом городском округе, и уже тогда будет формироваться план-график», - рассказала начальник сводного аналитического управления «Мособлгаза» Мария Андрюшина.

За прокладку труб до дома, собственники будут платить самостоятельно: это обойдется примерно в 150 тысяч рублей. При этом дом обязательно должен быть по документам жилым. Эти и другие нюансы уточнили на встрече жители и председатели СНТ.

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Этой весной президент России расширил программу социальной газификации. Теперь газ бесплатно проведут до отдельных участков на территории садоводческих некоммерческих товариществ. Эту тему обсудили с жителями СНТ и представителями «Мособлгаза» в администрации муниципалитета.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что газификация затронет всех, даже если в домовладении житель не зарегистрирован. Пока газопровод проводят только в СНТ, которые относятся к землям населенного пункта. По данным администрации муниципалитета в Чехове, таких 44, из них 16 уже газифицированы. Остальные планируется включить в план работ «Мособлгаза» на ближайшие годы.

Перед подачей заявки на газификацию СНТ должно состояться общее собрание дачников. На нем фиксируется примерный земельный участок, по которому пройдет газопровод. Пакет документов можно подать как онлайн, так и в офисе «Мособлгаза».

«До 1 июля по поручению губернатора необходимо провести инвентаризацию. Этим занимаются органы местного самоуправления и министерство энергетики. По итогу инвентаризации будет понятно, сколько СНТ в каждом городском округе, и уже тогда будет формироваться план-график», - рассказала начальник сводного аналитического управления «Мособлгаза» Мария Андрюшина.

За прокладку труб до дома, собственники будут платить самостоятельно: это обойдется примерно в 150 тысяч рублей. При этом дом обязательно должен быть по документам жилым. Эти и другие нюансы уточнили на встрече жители и председатели СНТ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Социальная газификация
25 июня 2024, 09:47
Утренние пробки в Подмосковье оценили в 2 балла 25 июня
Медиасток.рф
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Во вторник утром загруженность дорог Московской области составила два балла — это меньше, чем обычно в эти часы. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на магистралях и шоссе находятся 893 тысячи машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Водителей призвали быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Дороги
25 июня 2024, 09:44
Отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс» прошел в Дмитрове
Дмитровский техникум
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Отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс» впервые прошел в Дмитрове. Участие в нем принимали мастера кулинарного искусства, флористы, специалисты ресторанного сервиса.

Соревнования шли три дня. Участники соревновались в четырех компетенциях: «Мастер пищевого арт-декора», «Выпечка осетинских пирогов», «Ресторанный сервис» и «Флористика».

«С 19 по 21 июня Дмитровский техникум принимает все эти четыре площадки. Участие принимают ребята из разных регионов - Тула, Санкт-Петербург, Московская, Ивановская, Липецкая области. Все наши конкурсанты - студенты образовательных учреждений Российской Федерации», - рассказала директор Дмитровского техникума Ирина Александровская.

Во время выполнения заданий ведется непрерывная видеосъемка посредством камер, также студенты находятся под присмотром экспертов.

Задачи чемпионата: помочь участникам с инвалидностью интегрироваться в общество, а также продемонстрировать профессиональные возможности лиц с особенностями здоровья. Победителей ждут сертификаты на обучение и приобретение средств реабилитации. Но главное - это возможность заявить о себе, обрести новых друзей и поверить в свои силы.

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Студенты Дмитров
25 июня 2024, 08:59
Две выпускницы гимназии №4 в Одинцове написали ЕГЭ на высший балл
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Педагог по русскому языку и литературе Одинцовской гимназии № 4 Светлана Майорова подготовила двух выпускниц к Единому государственному экзамену. Обе девушки получили высший балл.

Выпускница Арина Сандаркина стала стобалльницей по литературе, а Арина Куртиева - по русскому языку.

«Эти девочки необыкновенно талантливы. <…> Я благодарна не только детям, но и их родителям, которые меня поддерживали и поддерживали детей. Мы в унисон пришли к этому замечательному результату. <…> Секрет успеха в трудолюбии. Весь март, апрель и май мы проверяли сочинения у детей ежедневно, чтобы разобрать работы и дать возможность найти ошибки и исправить их. Я очень рада, что у ребят все получилось и они смогли приблизиться к своей мечте», - рассказала Светлана Майорова.

Преподаватель отмечает, что благодаря интересным урокам у детей еще надолго останется любовь к литературе и чтению.

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ЕГЭ Одинцово Образование

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