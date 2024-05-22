Более 600 деревьев высадили в дендропарке Ногинска
Волонтеры из Москвы высадили 611 туй, можжевельников, пихт, сосен и елей в дендропарке «Живая книга». Так они решили внести свой вклад в развитие любимого места отдыха жителей Ногинска.
Акция проходила при поддержке фонда «Пространство жизни», который занимается реализацией социально важных образовательных проектов для взрослых.
Лесопарк Волхонка в Ногинске известен далеко за пределами Богородского округа. Дендрарий на Волхонке «Живая книга» ведет отсчет своей истории с мая 1920 года. Инициатива его учреждения принадлежала профессору Абраму Львовичу Бродскому, сотруднику созданного на волне революции Богородского народного университета «Труд и Наука».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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Волонтеры приехали в дендропарк уже во второй раз. Накануне 9 Мая они высадили более 400 молодых деревьев. Таким образом, ребята посадили более тысячи новых сеянцев. Растения для посадки предоставил Центр поддержки социальных и общественных инициатив Богородского округа.