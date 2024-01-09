Более 600 человек выступили на первенстве по легкой атлетике в Подмосковье

В двухдневную программу соревнований включили: бег с барьерами, бег с препятствиями, бег на короткие и длинные дистанции, ходьбу, прыжки в длину и в высоту, а также тройной прыжок.

«Надо перемолотить большой объем подготовки, километража, чтобы достичь результата. Тренировки занимают по два-три часа два раза в день, 12 тренировок в неделю, а на старте ребята бегут шесть секунд», - прокомментировал главный тренер Московской области по легкой атлетике Евгений Шармин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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