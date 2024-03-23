Более 600 человек сдали кровь за первый час работы центров Подмосковья
Более 600 человек сдали кровь для пострадавших во время теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«За первый час работы центров крови Подмосковья уже более 600 доноров сдали кровь», - передали в министерстве.
Сдавать кровь для раненых с самого утра отправились сотни человек. Доноры пришли в отделение приема в Раменском городском округе , в Московский областной центр крови. Десятки людей собрались на станции переливания в Химках. В некоторых медучреждениях берут только редкие и универсальные группы крови.
Террористы ворвались в Crocus City Hall перед концертом группа «Пикник» и расстреляли зрителей вечером 22 марта. По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек , число жертв растет. Музыкальный коллектив не смог найти пропавшего после теракта в Crocus City Hall сотрудника. Ранее «360» публиковал жуткие кадры после теракта в концертном зале.