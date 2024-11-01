Более 60 жителей Звенигорода побывали на личном приеме главы округа

Читайте нас в:

В совещании приняли участие глава Одинцовского округа, его заместители, представители муниципального центра управления регионом и главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также члены местного совета депутатов.

В общей сложности личный прием посетило 67 человек. Главными темами встречи стали жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, здравоохранение, и обустройство проезжей части и тротуаров. Помимо этого, жители Звенигорода обсудили общую безопасность и образовательную сферу.

Приемы населения в территориальных управлениях Одинцовского округа проходят еженедельно. Представители органов местного самоуправления общаются с жителями в формате «выездной администрации».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».