Более 60 жителей Звенигорода побывали на личном приеме главы округа
Решать проблемы и обсуждать насущные вопросы жители Одинцовского округа продолжают все вместе. В этот раз 29 октября на личном приеме главы округа в Звенигороде активисты встретились с представителями органов местного самоуправления в формате «выездной администрации».
В совещании приняли участие глава Одинцовского округа, его заместители, представители муниципального центра управления регионом и главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также члены местного совета депутатов.
В общей сложности личный прием посетило 67 человек. Главными темами встречи стали жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, здравоохранение, и обустройство проезжей части и тротуаров. Помимо этого, жители Звенигорода обсудили общую безопасность и образовательную сферу.
Приемы населения в территориальных управлениях Одинцовского округа проходят еженедельно. Представители органов местного самоуправления общаются с жителями в формате «выездной администрации».
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