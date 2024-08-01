01 августа 2024, 15:11

Более 60 тысяч вишневых деревьев высадили в фермерском хозяйстве в Коломне

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Екатерининские сады» за три года высадили 66 тысяч саженцев вишни и черной смородины. Так, в Коломне возрождают культуру выращивания садов.

Хозяйство было основано в Коломне в 2021 году. В первый год рабочик высадили восемь тысяч саженцев. К 2024 году - уже 66 тысяч штук.

По словам главы «Екатерининских садов» Екатерины Киртока, полное плодоношение дерева произойдет только на пятый год. Но уже сейчас здесь собирают первые урожаи ягод.

Проект реализуют благодаря гранту правительства Подмосковья в размере три миллиона рублей.

Кроме того, в Коломне уже открыли школу фермеров. Идея принадлежит Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Сельское хозяйство Фермеры
01 августа 2024, 15:46
Музыкально-поэтический вечер пройдет в центральном парке Лобни 2 августа
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня состоится музыкально-поэтический вечер, который соберет любителей живой музыки. Мероприятие организуют активисты «Молодой гвардии Единой России».

Все желающие смогут принять участие в этом творческом событии, принести с собой гитару или другой музыкальный инструмент, сборник любимых песен или стихов, а также настольные игры для совместного времяпрепровождения.

Начало вечера запланировано на 20:00. Возрастное ограничение - 16.

Напомним, что реконструкция Центрального парка культуры и отдыха проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Первый этап обновления парка завершили 15 июля, а выполнение всего проекта запланировано на август 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Концерты Парки
01 августа 2024, 15:42
Подготовку к отопительному сезону в Коломне завершат до 15 сентября
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Около 70% домов Коломны подготовили к отопительному сезону. Работы в остальном жилфонде должны закончить до 15 сентября.

Специалисты предприятия «Тепло Коломны» приводят в порядок оборудование котельных и инженерных сетей. Они уже завершили гидравлические испытания на тепловых сетях от котельных на улице Гагарина, Юбилейной, Левшина и Савельича, а также Озерском шоссе и проезде Артиллеристов.

Параллельно рабочие обновляют и меняют запорную арматуру. При этом профилактические остановки котельных проходят по плану.

«На сегодняшний день подготовка к отопительному сезону проходит согласно графику. 70% жилищного фонда округа уже получили паспорта готовности. Продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей и плановые ремонтные работы на объектах теплоснабжения», - прокомментировал заместитель главы округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Кроме того, специалисты капитально ремонтируют один из важнейших участков тепловых сетей и строят новые блочно-модульные котельные в деревне Губастово, на улице Юрия Сергеева и улице Ленина в Озерах.

Все работы должны завершить до 15 сентября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Отопление Ремонтные работы
01 августа 2024, 15:37
Котельную в ЖК «Томилино парк» в Люберцах достроят в 2024 году
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил стройплощадку новой котельной в жилом комплексе «Томилино парк» в поселке Мирный. Ее достроят к концу года, чтобы предотвратить перебои в подаче отопления и горячей воды.

Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой порядка 20 тысяч жителей из 17 новостроек и 28 запланированных к строительству жилых домов. Также к ней подключат два социальных объекта.

«Прошлой зимой от ряда жителей этого микрорайона мы получали обращения на ненормативную температуру в квартирах. Поэтому было принято решение о строительстве новой котельной мощностью 70 мегаватт», - рассказал Волков.

Котлы уже доставили в округ, сейчас специалисты монтируют трубу. В ноябре строители приступят к пуско-наладочным работам, подключат новую котельную до конца года. А пока на время работ на старой котельной установили дополнительный котел, чтобы обеспечить жителей теплом в начале отопительного сезона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Строительство Отопление
01 августа 2024, 15:36
Новую котельную построят на улице Красных Партизан в Серпухове в 2025 году
Медиабанк МО
Читайте нас в: Google Новости
Министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление участка администрации городского округа Серпухов. Земля нужна для строительства новой котельной.

«Участок передан в рамках госпрограммы по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса. Котельная мощностью 32 МВт появится на улице Красных Партизан», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Запустить топочную планируется в 2025 году. Котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой четыре социальных объекта и 40 многоквартирных домов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов

Новости по теме