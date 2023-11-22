Более 60 тысяч новорожденных в Подмосковье проверили на 36 генетических заболеваний с начала года

Незаконную гостиничную деятельность пресекли более чем на 50 участках в Подмосковье с начала года

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Муниципальный земельный контроль Московской области во время выездных обследований выявил признаки размещения незаконных гостиниц на 400 земельных участках. Из них на 52 территориях несанкционированная деятельность была прекращена.