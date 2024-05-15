15 мая 2024, 19:21

Более 60 тысяч домов в Подмосковье газифицируют в этом году

Медиасток.рф
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Дома 60 тысяч жителей Подмосковья газифицируют в этом году по президентской программе. Первые в очереди инвалиды и участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, многодетные матери и военнослужащие СВО и члены их семей.

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики региона Евгения Хромушина, программа социальной газификации Подмосковья стала самой масштабной в России.

«На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 52,7 тысячах домовладений. В 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тысяч домовладений» - рассказал Хромушин.

Он добавил, что в Подмосковье начала действовать дополнительная мера поддержки населения. Она включает в себя 100% оплату стоимости работ по подключению газового оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, а также по проектированию сети газопотребления, строительству или реконструкции внутреннего газопровода частного дома.

Владельцы участков СНТ, расположенных в границах населенных пунктов, смогут также стать участниками программы социальной газификации.

«На домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол приложен к заявке о подключении» - пояснил Хромушин.

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Газ Строительство Социальная газификация
15 мая 2024, 20:11
Инспекторы ДПС провели моторейд в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Инспекторы ДПС Мытищ провели рейд среди водителей мотоциклов. Они проверили наличие документов и состояние экипировки мотоциклистов.

С наступлением тепла, дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов становится все больше. Поэтому в весеннее-летний период сотрудники ДПС проводят рейды, чтобы напомнить о правилах безопасного поведения на дорогах.

В этот раз местом проведения стало пересечение Волковского шоссе с Олимпийским проспектом. Помимо профилактической беседы мотоциклистам вручили памятки про безопасный скоростной режим и напомнили о соблюдении правил дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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Мытищи ГИБДД Дороги
15 мая 2024, 19:42
Детские площадки в Солнечногорске приведут в порядок в мае
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Жителей Солнечногорска продолжают информировать о сроках проведения ремонта игровых элементов и дефектов резинового покрытия на детских площадках в необычном формате. Один из способов — специальные наклейки, нанесенные на детские игровые площадки.

Теперь детям и их родителям качели, горки, карусели, качалки, домики и резиновое покрытие в легкой и доступной форме сами «рассказывают» о своих поломках и, главное, дате их устранения.

«Благодаря стикерам, наклеенным на самом видном месте, жители понимают, что каждый дефект на детской площадке учтен и находится в плане ремонта, и ответственная организация точно знает сроки его устранения», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

На днях подобные предупреждения появились на 29 игровых элементах, дефекты на которых устранят в указанные на стикерах сроки.

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Солнечногорск Ремонтные работы
15 мая 2024, 19:19
Глава Химок Дмитрий Волошин наградил работников НПО «Энергомаш»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин принял участие в торжественном мероприятии в честь 95-летия НПО «Энергомаш». Предприятие — флагман ракетной двигателестроительной отрасли. Круглую дату сотрудники и руководители встретили вместе с представителями «Роскосмоса».

Глава Химок Дмитрий Волошин в торжественной обстановке вручил благодарственные письма и почетные грамоты отличившимся сотрудникам. Всего отметили 20 работников.

«Качество, надежность и ответственность - все это формируют в первую очередь сами люди. Именно коллектив сегодня является главным капиталом НПО Энергомаш и мне очень приятно, что большая часть сотрудников здесь - наши химчане. Впереди у вас - новые масштабные цели» - подчеркнул Дмитрий Волошин.

Уникальные технические решения 50-х годов прошлого века позволили создать двигатели РД-107 и РД-108 для первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Кроме того, эти двигатели обеспечили успешный первый полет Юрия Гагарина.

«Научная школа, традиции и ответственное отношение к своим обязанностям во многом помогают воплощать в жизнь важные и уникальные проекты. Наша задача не только сохранить научную и интеллектуальную школу, но также и преумножить эти достижения», - прокомментировал генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве.

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Ракеты Химки Роскосмос
15 мая 2024, 19:16
Кровлю дома 15 в поселке д/о «Владимира Ильича» отремонтируют
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Реализация региональной программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов продолжается в Солнечногорске. Специалисты подрядной организации «Лидер-Строй» проводят капремонт плоской кровли дома № 15 в поселке дома отдыха «Владимира Ильича».

Рабочие провели работы по устройству цементно-песчаной стяжки. ООО «Лидер-Строй» выполнит весь перечень работ согласно проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу в «Мособлгосэспертиза».

«Очень важно своевременно проводить работы по восстановлению крыши. От качества исполнения капремонта зависит безопасность дома и наших жителей», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вошло в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы

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