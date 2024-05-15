Более 60 тысяч домов в Подмосковье газифицируют в этом году

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики региона Евгения Хромушина, программа социальной газификации Подмосковья стала самой масштабной в России.

«На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 52,7 тысячах домовладений. В 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тысяч домовладений» - рассказал Хромушин.

Он добавил, что в Подмосковье начала действовать дополнительная мера поддержки населения. Она включает в себя 100% оплату стоимости работ по подключению газового оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, а также по проектированию сети газопотребления, строительству или реконструкции внутреннего газопровода частного дома.

Владельцы участков СНТ, расположенных в границах населенных пунктов, смогут также стать участниками программы социальной газификации.

«На домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол приложен к заявке о подключении» - пояснил Хромушин.

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