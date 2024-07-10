Более 60 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Подмосковья с начала сезона

«Пообщались с ребятишками, отдыхающими в лагере, - все довольны тем, как проходит их лето на подмосковной земле», - поделился впечатлениями от посещения детского лагеря имени Гагарина в Ступине председатель комитета Андрей Голубев.

Заместитель министра социального развития Вера Марченко подчеркнула, что в целом Московская область лидирует по количеству загородных лагерей для детей. По ее словам, на сегодняшний день в них уже отдохнули 60 тысяч детей и будет еще больше.

В регионе работают 985 пришкольных лагерей. Родители могут выбрать лагерь на сайте camp.mosreg.ru.

«В Московской области ведется реестр лагерей. Мы обратились с предложением сделать единый реестр на федеральном уровне. Московской области это нужно, потому что мы отправляем наших детей в лагеря на море», - рассказала Марченко.

В этом году по льготным и бесплатным путевкам отдохнут 27 тысяч детей - дети-инвалиды, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей. Кроме этого, для ребят из многодетных семей предусмотрена компенсация путевки от 9 до 28 тысяч рублей.

Также для детей участников СВО организовали третью смену в лагерях на море.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».