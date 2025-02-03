Более 60 спортсменов приняли участие в турнире по шахматам в Можайске

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Мероприятие посвятили освобождению Можайска от немецко-фашистских захватчиков и юбилею председателя шахматной федерации Василия Овчинникова, который уже около 30 лет развивает этот вид спорта в муниципалитете.

Турнир привлек не только начинающих игроков - к примеру, в нем принял участие международный мастер ФИДЕ Александр Болховитин из города Видное.

Шахматные баталии длились около шести часов. Победителями в своих возрастных категориях стали Олег Яковенко, Дарья Королева, Матвей Грачев, Елизавета Шевьева, Алексей Крапчетов, Антон Витко, Милана Прокутина и Стас Козлов.

Юбиляр Василий Овчинников наградил лучших игроков, а все участники получили призы - мягкие игрушки, книги и шоколад.