Более 60 СНТ в Пушкино заявились на программу социальной газификации

В рамках действующей программы социальной газификации голубое топливо появилось в домах Нагорного. Его посетили депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.

Всего в округе догазифицировали дома в 65 населенных пунктах. Далее ресурс подведут к участкам в садовых товариществах благодаря принятым Госдумой в минувшую сессию законам. Сейчас в программе 62 СНТ, работы начнут в четвертом квартале этого года.

«Кроме практически постоянного контакта с руководством „Мособлгаза“, мы в Госдуме за последний год в тесном контакте с Газпромом и Правительством приняли три больших комплексных закона, которые напрямую касаются соцгазификации, а конкретно - упрощают проектирование распределительных газопроводов по населенным пунктам, обеспечивают быстрый ремонт и модернизацию, а также упрощают технологическое присоединение к сетям», - прокомментировал Сергей Пахомов.

Отметим, что программу социальной газификации инициировала партия «Единая Россия». В Московской области также действуют региональные компенсации на проектирование сетей, установку и подключение оборудования, приобретение газового оборудования и прибора учета.

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