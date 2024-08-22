22 августа 2024, 17:58

Более 60 СНТ в Пушкино заявились на программу социальной газификации

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Догазификацию садовых товариществ скоро начнут в городском округе Пушкинский. Сейчас в программу заявились 62 СНТ.

В рамках действующей программы социальной газификации голубое топливо появилось в домах Нагорного. Его посетили депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.

Всего в округе догазифицировали дома в 65 населенных пунктах. Далее ресурс подведут к участкам в садовых товариществах благодаря принятым Госдумой в минувшую сессию законам. Сейчас в программе 62 СНТ, работы начнут в четвертом квартале этого года.

«Кроме практически постоянного контакта с руководством „Мособлгаза“, мы в Госдуме за последний год в тесном контакте с Газпромом и Правительством приняли три больших комплексных закона, которые напрямую касаются соцгазификации, а конкретно - упрощают проектирование распределительных газопроводов по населенным пунктам, обеспечивают быстрый ремонт и модернизацию, а также упрощают технологическое присоединение к сетям», - прокомментировал Сергей Пахомов.

Отметим, что программу социальной газификации инициировала партия «Единая Россия». В Московской области также действуют региональные компенсации на проектирование сетей, установку и подключение оборудования, приобретение газового оборудования и прибора учета.

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Пушкино Социальная газификация
22 августа 2024, 18:16
Родительская комиссия проверила школу и детсад Воскресенска к учебному году
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Накануне Дня знаний активисты партии «Единая Россия» вместе с родителями осмотрели состояние школы № 13 и детского сада № 12 «Радуга» в городском округе Воскресенск. Комиссия проверила качество ремонта, оснащение и безопасность учебных заведений.

В раках ежегодной всероссийской акции «Родительская приемка» и партийного проекта «Новая школа» депутаты совместно с родителями оценили готовность школы № 13 и детского сада № 12 «Радуга» в Воскресенске к 1 сентября. Отдельное внимание при обходе учреждений образования уделили качеству ремонта: осмотрели новую крышу и ограждение. Комиссия нарушений не нашла.

«Также с родителями проверили соблюдение санитарно-гигиенических норм, пожарной и антитеррористической безопасности», - рассказал председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.

Напомним, партийный проект «Новая школа» создан для развития и поддержки системы общего, дополнительного и профессионального образования.

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Дети Детские сады Воскресенск
22 августа 2024, 17:36
Еще один ВЗУ реконструируют в городском округе Пушкинский к 2025 году
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Конкурс на реконструкцию водозаборного узла № 18 объявили в Пушкинском городском округе. Работы должны закончить до 2025 года.

Извещение о проведении конкурса на реконструкцию узла, который обслуживает около пяти тысяч жителей, появилось в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции ВЗУ № 18 с установкой станции водоподготовки», - сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Обновление проведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Профинансируют работы за счет средств бюджета Московской области и Пушкинского округа.

Завершить работы планируют в 2025 году.

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Строительство Пушкино
22 августа 2024, 17:17
Фельдшерский пункт построят в поселке Пустоши
Мособлархитектура
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Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области одобрила проект фельдшерского здравпункта в поселке Пустоши городского округа Шатура. Реализация проекта запланирована на текущий год. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что в здании площадью около 90 квадратных метров разместятся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная комната и необходимое медоборудование. Медпункт будет обслуживать почти тысячу человек.

Одноэтажное здание квадратной формы будет выполнено в жемчужно-белом цвете, с выступающей входной группой, защищающей от непогоды. Вход будет доступен для маломобильных групп населения. Прилегающую территорию также благоустроят, ее озеленят, а рядом с ФАПом сделают парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Медицина Шатура
22 августа 2024, 16:46
Более 17 тысяч банок сока из фруктов и овощей произвели в Подмосковье за полгода
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Соки полезны для пищеварения и содержат много витаминов. Так, за шесть месяцев подмосковные производители изготовили почти 18 тысяч банок этого напитка. Компании предлагают соки прямого отжима без сахара, восстановленные соки и фруктовые нектары.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за первое полугодие текущего года количество произведенных банок сока составляет 8% от общего производства в Центральном федеральном округе и около 2% на общероссийском рынке.

В число лидеров вошло ООО «Производственная компания Лидер». Компания выпускает линейку соков и нектаров «Swell», включая соки прямого отжима из лесных ягод и восстановленные соки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Сельское хозяйство

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