Более 60 школьников Подмосковья стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»

Шесть финалистов стали абсолютными победителями конкурса - ребята получили сертификаты на миллион рублей, которые можно потратить на образование. Ребята также получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

«Для педагогов-наставников, чьи ученики хорошо проявили себя на конкурсе, предусмотрено денежное вознаграждение», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Помимо этого, победители и призеры получили денежные сертификаты номиналом до 200 тысяч рублей. В финале ребята не только решали поставленные на конкурсе задачи, но и посещали встречи со спикерами, развлекательные мероприятия и конкурсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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