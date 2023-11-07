07 ноября 2023, 18:57

Более 60 школьников Подмосковья стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»

Министерство образования МО
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Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» прошел в лагере «Артек». Московскую область представляли 64 обучающихся 8-10 классов.

Шесть финалистов стали абсолютными победителями конкурса - ребята получили сертификаты на миллион рублей, которые можно потратить на образование. Ребята также получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

«Для педагогов-наставников, чьи ученики хорошо проявили себя на конкурсе, предусмотрено денежное вознаграждение», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Помимо этого, победители и призеры получили денежные сертификаты номиналом до 200 тысяч рублей. В финале ребята не только решали поставленные на конкурсе задачи, но и посещали встречи со спикерами, развлекательные мероприятия и конкурсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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Школьники
07 ноября 2023, 19:19
Жителям Подмосковья напомнили о необходимости получить заключение перед освоением земель
Главное управление культурного наследия Московской области
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Жителям Московской области напомнили о необходимости получения заключения перед освоением земель или проведением строительных работ. Это необходимо сделать, чтобы убедиться в отсутствии объектов культурного наследия на осваиваемых территориях.

Главное управление культурного наследия Московской области выдало около 22 тысяч заключений о наличии ОКН на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению. Все документы собственники получили с начала 2023 года.

Государственная услуга предоставляется бесплатно в электронном виде через РПГУ. Срок предоставления - 12 рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что вовлечение имущества в оборот - одна из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
07 ноября 2023, 18:49
Более 2,5 тысячи жителей 4 округов Подмосковья получили подарки к юбилею в этом году
Министерство социального развития Московской области
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Более 2,5 тысячи жителей Одинцова, Истры, Краснознаменска и Власихи отметили в этом году юбилей и получили памятные подарки, а также поздравления от губернатора Московской области и президента России. Подарочные наборы вручили юбилярам, которым исполнилось 80 и более лет.

Подарки вручают жителям Московской области на основании сведений, содержащихся в Единой автоматизированной информационной системе «Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области».

Если по каким-то причинам не удалось получить подарок, то можно обратиться в соцзащиту в срок не позднее 12 месяцев с даты наступления соответствующей юбилейной даты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Льготы Пенсионеры
07 ноября 2023, 18:15
Птицекомплекс в Шаховской будет экспортировать продукцию в Китай
Татьяна Рунова
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Птицеводческий комплекс «Ромашино» в Шаховской будет поставлять продукцию в Китай. Предприятие также ведет переговоры с другими азиатскими странами.

Компания работает с 2017 года. Птицефабрика завела породу кур «Чистые Линии» чешской программы Доминант и получила статус генофондового хозяйства. Теперь комплекс имеет официальный статус предприятия, специализирующегося на сохранении генофонда и разведении птицы для селекционных целей.

«Сейчас общее поголовье составляет более 100 тысяч голов. В 2024 году мы планируем выходить на получение статуса племенного завода за счет увеличения поголовья», - сообщил директор птицеводческого комплекса Роман Малкин.

На птицеводческой ферме трудятся 35 человек. В ближайшее время комплекс намерен закончить строительство второй очереди, чтобы выйти на новые мощности, которые позволят компании начать экспортировать племенную продукцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт Сельское хозяйство
07 ноября 2023, 17:57
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч обращений за неделю
ЦБДД
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Участники 3,4 тысячи автомобильный аварий обратились в Службу помощи при ДТП за неделю. Свыше 600 из них оформили европротоколы благодаря консультациям операторов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, 1,3 тысячи обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП и 683 оформили европротоколы.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатные консультации дистанционно и очно. Посетить центры лично можно в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах и других округах.

Попавшим в ДТП без пострадавших рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкции оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги

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