23 октября 2024, 22:53

Более 60 школьников Ленинского округа стали участниками «Движения Первых»

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Второе муниципальное торжественное посвящение учащихся во всероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых» провели в Видновской гимназии. Свыше 60 школьников Ленинского округа стали участниками организации.

На церемонии посвящения активисты пообещали стать примером лучших качеств, связанных с ценностями движения.

«На этом мероприятии собрались те ребята, которые уже проявили себя в „Движении Первых“ как лучшие из лучших. Мы надеемся, что наши активисты станут достойным примером для всей молодежи нашего округа», - сказал председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова.

Памятные значки школьникам торжественно вручили депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша и председатель Совета местного отделения Движения Первых Ксения Жукова. Отметим, что посвящение учащихся в организацию проводят в Ленинском городском округе с 2023 года.

Как сказал депутат Владислав Рымша, школьники муниципалитета с энтузиазмом откликнулись на призыв движения вступить в его ряды. Для подростков это возможность познакомиться с новыми друзьями, а также как можно больше узнать о своей родине, ее истории и культуре.

«Участие в таких инициативах помогает молодежи формировать активную гражданскую позицию, развивать навыки командной работы и учиться принимать ответственные решения», - добавил он.

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Школьники Ленинский округ
23 октября 2024, 20:54
Спортсменки из Лобни победили на открытом турнире по спортивной гимнастике
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Традиционный открытый турнир по художественной гимнастике «Новогорская осень» завершился в Химках. Спортсменки из Лобни заняли первые и вторые места.

Спортивное мероприятие прошло во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер. Спортсменки 2018–2010 годов рождения и старше выступили в индивидуальной программе, а участницы 2018–2010 годов рождения и старше продемонстрировали свое мастерство в групповых упражнениях. Из городского округа Лобня в состязаниях приняли участие пять команд. В их числе и воспитанницы спортшколы «Академия спорта».

Первые места завоевали команды первого юношеского, третьего юношеского и третьего взрослого разрядов. Вторую ступеньку пьедестала заняли команды мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. К соревнованиям гимнасток подготовили тренера Светлана Кузьмина и Екатерина Агальцова.

Напомним, спортивная школа «Академия спорта» открыта в Чехове по адресу: улица Чехова, дом № 3а. В городском округе Лобня после реконструкции заработал стадион «Труд». Сегодня в муниципалитете возводят новый большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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Спортсмены Лобня
23 октября 2024, 20:12
Семинар по цифровой маркировке провели для предпринимателей в Чехове
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В городском округе Чехов владельцам бизнеса рассказали о цифровой маркировке продукции и отслеживании товаров в системе «Честный знак». На мероприятии также обсудили штрафы и изменения в законодательстве.

На семинаре в Чехове предприниматели узнали основные признаки отличия легальных марок, побеседовали об изменениях в законодательстве и о санкциях за нарушение правил маркировки продукции. Владельцам бизнеса рассказали о мониторинге товаров в системе «Честный знак», о том, какие товары с 2019 года подлежат маркировке, о специфике маркированных продуктов и о том, как настроить кассы для работы с ними. Затронули также тему борьбы с контрафактом.

Собравшиеся получили новые знания и практические инструменты. Такие встречи и дальше будут организовывать в муниципалитете.

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Чехов Бизнес
23 октября 2024, 19:56
Путешествие в мир природы. Как подмосковные лесничие помогают в развитии детям с ОВЗ
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Сотрудники ГКУ МО «Мособллес» разработали специальный проект для детей с ограниченными возможностями здоровья. Лесничие Талодомского филиала организуют для ребят уроки на свежем воздухе, знакомя их с миром природы. Подробности этой важной инициативы раскрыли старший участковый лесничий Андрей Алексеев и его помощник Дарья Власова в интервью Марьяне Наби на 360.ru.

По словам Алексеева, Идея проекта зародилась давно. На сегодняшний день под кураторством Талодомского филиала уже имеются три действующих школьных лесничества. Там для ребят проводятся регулярные занятия.

«Мы имеем достаточно большой опыт в этой сфере и иногда даже ловим себя на мысли, „кем мы работаем, лесничими или педагогами?“», - рассказал Андрей Алексеев.

Дарья Власова подчеркнула, что сначала сотрудникам было страшно общаться с детьми в виду определенных особенностей здоровья. Сейчас же перед ними стоит цель - показать ребятам, насколько прекрасен окружающий мир.

«Задача на первый взгляд была очень простая и понятная, но одновременно пугающая и новая для нас», - поделилась Власова.

Прием ребят ведется в возрасте от 7 до 18 лет с абсолютно разными диагнозами. На занятиях дети узнают о том, как правильно преумножать и сохранять лесные богатства. Уроки проходят как в стенах учебных заведений, так и на свежем воздухе. При этом к работе у преподавателей особенный подход из-за особенностей детей.

«Здесь дети требуют индивидуального подхода. Кто-то очень заинтересован, внимательно слушает, проявляет интерес, а кто-то из ребят, наоборот, очень отстраненно себя ведет. Но мы не отчаиваемся и надеемся, что все, что мы хотим им донести и показать, найдет отклик в каждом ребенке», - добавила Власова.

Также дети участвуют в различных общественных мероприятиях, приуроченных к праздникам или памятным датам. Кроме того, для них проводят различные конкурсы и соревнования, за участие в которых они получают призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил , что в подмосковных школах работают 52 тысячи талантливых педагогов, которые каждый день дарят ребятам новые знания и вдохновляют их на новые открытия и достижения.

Природа Путешествия Дети Интервью
23 октября 2024, 18:55
Проект для поддержки партнерских родов запустили в Мытищинском роддоме
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«Посиделки с акушером» помогут парам подготовиться к совместным родам. Будущие родители на практике освоят полезные навыки.

Цель нового проекта Мытищинского роддома «Посиделки с акушером» - дать будущим родителям полезные знания, которые помогут им в партнерских родах. Чтобы чудо рождения испытала не только женщина, мужчин подготовят в теории и на практике, с помощью мастер-классов научат азам массажа и обезболивания без применения лекарств.

«Он семейноориентированный. Есть различные школы подготовки к родам, будущему материнству - все, чтобы будущие родители были спокойны и уверены», - делится своим мнением заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Мытищинского роддома, Артур Мох.

Специалист уверен, что это одно из сильнейших учреждений по всему Подмосковью.

Записаться на занятия Школы будущих родителей и посмотреть анонсы мастер-классов, которые начнутся с ноября, можно в телеграм-канале «Роды в Мытищах».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роддома Школы Мытищи Врачи

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