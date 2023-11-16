Более 60 шахматистов выступили на чемпионате Подмосковья по блицу
Чемпионат по шахматам завершился в Московской области. Более 60 спортсменов приняли в нем участие.
По итогам турнира звание чемпиона Московской области по блицу в личном зачете завоевал представитель Одинцова Александр Усов. Среди спортсменов 2011 года рождения победу одержал Дмитрий Усов.
В женском основном зачете золото взяла Елизавета Петрова из Москвы. Среди ветеранов первое место занял Алексей Горбатов из Жуковского.
Отмечается, что в турнире по блицу приняли участие 15 шахматистов с международными званиями.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о достижениях спортивного центра в Молодежном. Он поблагодарил тренеров за колоссальный труд, отметив, что здесь работает около десяти секций.
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