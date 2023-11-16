16 ноября 2023, 14:53

Более 60 шахматистов выступили на чемпионате Подмосковья по блицу

фото: Федерация шахмат Московской области
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Чемпионат по шахматам завершился в Московской области. Более 60 спортсменов приняли в нем участие.

По итогам турнира звание чемпиона Московской области по блицу в личном зачете завоевал представитель Одинцова Александр Усов. Среди спортсменов 2011 года рождения победу одержал Дмитрий Усов.

В женском основном зачете золото взяла Елизавета Петрова из Москвы. Среди ветеранов первое место занял Алексей Горбатов из Жуковского.

Отмечается, что в турнире по блицу приняли участие 15 шахматистов с международными званиями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о достижениях спортивного центра в Молодежном. Он поблагодарил тренеров за колоссальный труд, отметив, что здесь работает около десяти секций.

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Спортсмены
16 ноября 2023, 15:36
Водителя автобуса в Лобне уволили за грубость в общении с пассажиром
Unsplash
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Минтранс Подмосковья поручил уволить водителя автобуса, который нахамил пассажирам на маршруте № 9 «Красная Поляна — Депо — станция Лобня». Мужчина отказался опустить аппарель для входа в салон женщины с коляской и продемонстрировал неприличный жест.

«Считаю, что данное поведение недопустимо, а тем более в сфере услуг. Перевозчику дано поручение уволить сотрудника за нарушение правил перевозки и хамство пассажирам, а также провести дополнительный инструктаж со всеми водителями компании. С сегодняшнего дня водитель не работает в организации», - сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Если водитель нарушил правила перевозки или этики, пассажир может сообщить об этом в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья по телефону горячей линии 7 (495) 228-19-19.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Автобусы Водители
16 ноября 2023, 15:25
Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 106 миллионов поездок осенью
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Осенью пассажиры транспортной компании «Мострансавто» совершили в автобусах предприятия почти 106 миллионов поездок, это на 20% больше осеннего периода прошлого года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Больше всего поездок совершили пользователи общественного транспорта с помощью социальных карт - свыше 51 миллиона. Банковскими картами проезд оплатили около 32 миллионов раз, а картами «Стрелка» и «Тройка» - свыше 22 миллионов.

«Чаще всего жители и гости Подмосковья пользовались услугами маршрутов № 368 „ст. МЦД Долгопрудная - Москва (м. Ховрино)“, на нем пассажиры совершили более 994 тысяч трансакций», - уточнили ведомстве.

На втором по популярности месте оказался маршрут № 22 «ст. Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)» - почти 990 тысяч поездок, на третьем - № 21 «ст. Пушкино - Красноармейск» с показателем в более 712 тысяч операций.

Крупнейший подмосковный перевозчик «Мострансавто» получил 1,3 тысячи новых автобусов большого и среднего классов в этом году. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Автобусы
16 ноября 2023, 15:22
Спортсменки из Одинцова победили на первом этапе чемпионата России по волейболу на снегу
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Женская волейбольная команда «Заречье-Одинцово» стала победителем первого этапа чемпионата России по волейболу на снегу. Соревнования проходили в Новом Уренгое с 10 по 12 ноября. Зимней сезон открыли восемь женских команд.

Волейболистки обыграли спортсменок из первой команды «Заречье-Одинцово» со счетом 2:0. В решающем матче коллектив из Одинцова оказался сильнее волейболисток из Казани «Динамо-Татарстан».

Следующий этап чемпионата России пройдет в Казани с 22 по 24 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Одинцово
16 ноября 2023, 15:20
Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин развеял мифы о вейпах
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В четверг 16 ноября во всем мире отмечают День борьбы с курением. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Виталий Холдин развеял мифы о вейпах, сообщили в Минздраве Московской области.

«Хочу напомнить, что все электронные устройства для курения - это маркетинг, когда в общество выбрасываются мифы о якобы безвредности этих устройств. А упаковка, подача и в целом позиционирование на рынке выстроены так, чтобы привлечь внимание молодежи», - заявил Холдин.

По его словам, если три момента, которые следует помнить о гаджетах. Они вредны для здоровья, так как в их составе есть никотин, а в жидкости для вейпов - огромное количество химических веществ. Также они не помогут бросить вредную привычку, а наоборот, ее усугубят.

Третий важный момент - никто не знает, что будет с курильщиком вейпов через пять, 10 или 20 лет.

«Если не можете бросить курить, не стоит прибегать к электронным гаджетам по доставке никотина. В случае, когда чувствуете, что не в силах справиться с зависимостью самостоятельно, обратитесь в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера, и вам обязательно помогут», - подытожил Холдин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Курение Минздрав

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