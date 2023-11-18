Более 60 семей переедут из аварийных домов в новостройку в Шатуре до конца года

Почти 30 лет женщина прожила в коммуналке в деревянном доме без удобств. Чтобы банально принять ванную приходилось идти к родственникам или в общественную баню. В новой квартире есть светлая комната и просторная кухня.

«Все очень даже нравится! И окна какие, и уже траву посадили для нас. Как нас ждали, готовились к переезду. Поэтому с нетерпение ждем, когда нам выдадут ключи», - сообщила Листратова.

Семиэтажку на улице Химиков в Рошале построили по программе «Переселение граждан из аварийного жилья». Ключи новоселам вручат до конца года.

Пока жители могут посмотреть свои квартиры и указать на недоделки, если такие имеются. Для переселения граждан из аварийных домов в городском округе Шатура строятся еще шесть домов в Рошале, Шатуре, поселках Радовицкий и Туголесский Бор.

Из бараков в благоустроенные квартиры переедут более 1,5 тысячи человек.

До конца года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Солнечногорске досрочно завершат программу по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 2017 года. В комфортные квартиры переедут свыше 900 человек, права более 200 уже обеспечили.

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