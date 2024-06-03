03 июня 2024, 20:11

Более 60 сапсерферов поучаствовали в соревнованиях в Старой Купавне

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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На гребной базе физкультурно-спортивного клуба «Купавна» прошли соревнования по гребле на доске стоя «Открытие сезона 2024 Kupava SUP Rase». Спортсмены из Старой Купавны завоевали две серебряные и три бронзовые медали в разных дисциплинах.

Соревнования на гребной базе в Старой Купавне проходят уже не первый год. В этот раз в них приняли участие 70 спортсменов из Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Рязани. Также были участники из Пушкино, Щелкова, Солнечногорска, Химок, Долгопрудного.

Сапсерфинг - это разновидность серфинга, относительно молодой водный вид спорта. В нем серфер, стоя на доске, гребет веслом. Сап-доски похожи на обычные для серфинга, но превышают их по длине и ширине. За счет больших размеров, объема и плавучести сап-доски под весом райдера мало погружаются в воду - спортсмен находится на поверхности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Богородский
03 июня 2024, 21:25
Экскурсию по троллейбусному парку для детей провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Дети участников специальной военной операции познакомились с работой троллейбусного парка в Химках. Ребятам провели экскурсию и прокатили на одном из троллейбусов.

Сотрудники депо показали гостям, как устроен моечный комплекс и где ремонтируют транспорт во время поломок. Ребятам дали возможность попробовать себя в роли маляров и самим расписать красками троллейбус. Сотрудник Госавтоинспекции напомнил детям о правилах дорожного движения.

«Мы регулярно проводим экскурсии по нашему парку для химчан. Чаще всего к нам приходят дети и молодежь - это ребята из детских садов, школьники и выпускники колледжей. Рассказываем о нашей деятельности и наглядно показываем, как у нас все работает», - рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Химки Экскурсии
03 июня 2024, 21:06
Пробки на трассах Подмосковья вечером 3 июня достигли 5 баллов
ЦБДД
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 3 июня. Представители регионального Минтранса также рассказали, где фиксируются основные заторы.

Пробки наблюдаются в сторону области по ряду направлений, включая Ленинградское, Киевское, Дмитровское, Новорижское, Новорязанское, Пятницкое, Рублево-Успенское, Щелковское, Носовихинское, Минское, Мякининское и Каширское шоссе.

Кроме того, движение затруднено на Центральной кольцевой автодороге в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителей призывают проявлять максимальное внимание и осторожность на дорогах в связи с возможными осадками, соблюдать установленный режим скорости и безопасное расстояние между транспортными средствами, а также избегать резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
03 июня 2024, 20:53
Воробьев обсудил с Патрушевым реализацию проекта «Чистая страна»
Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
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Реализацию федерального проекта «Чистая страна» обсудили в Подмосковье. Об этом стало известно по результатам встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым.

Глава региона подчеркнул, что у Подмосковья сложились теплые отношения с министерством природных ресурсов и министерством сельского хозяйства.

«Это позволяет нам успешно реализовывать федеральный проект „Чистая страна“, а также поддерживать фермеров, сельское хозяйство и пищевую промышленность в регионе», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства Центра управления регионом. При помощи этой системы жители Подмосковья могут проголосовать за изменения в городских округах, где проживают.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Андрей Воробьев
03 июня 2024, 20:41
Врач из Ленинского округа получила награду «За верность профессии»
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Заместитель главного врача по педиатрической помощи Видновского перинатального центра, врач высшей категории и главный внештатный неонатолог пятого медицинского сектора Наталья Князева стала обладателем премии «За верность профессии». Награду вручили на I Московском областном конгрессе «Подмосковные вечера. У истоков жизни».

Главным критерием выбора победителей премии был большой стаж работы в профессии и в Московской области. Заместитель главного врача по педиатрической помощи Видновского перинатального центра Наталья Князева трудится в учреждении уже 39 лет. На I Московском областном конгрессе «Подмосковные вечера. У истоков жизни» ее, как отличника здравоохранения, врача высшей категории и главного внештатного неонатолога пятого медицинского сектора, отметили премией «За верность профессии». Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы очень ценим труд Натальи Юрьевны Князевой и наше совместное взаимодействие. Искренне поздравляем коллегу с полученной наградой и желаем дальнейших успехов в профессии», - прокомментировала главный врач Московского областного перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Московской области Ольга Серова.

Участников и гостей ждала насыщенная программа пленарных и секционных заседаний, лекций, симпозиумов и тренингов. Врачи обменялись мнениями и рассказали о новых методиках в области акушерства-гинекологии, неонатологии и анестезиологии-реаниматологии.

«Масштабное и очень информативное мероприятие! Участие в нем - прекрасная возможность поделиться знаниями и наработками, и заодно перенять ценные знания у других медучреждений и перинатальных центров», - рассказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Всего в этом конгрессе приняли участие более 500 медиков. Они стали первыми гостями фотовыставки медиапроекта «Гордость в маленьких победах». Она демонстрирует обществу ценность профессии неонатолога.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Врачи Ленинский округ

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