Более 60 разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов выдали в Подмосковье за неделю

В числе планируемых новых построек - три медицинских учреждения, спортивный комплекс, детский сад, электростанция, пожарное депо, а также 13 складских зданий, восемь производственных предприятий, семь магазинов и пять многофункциональных комплексов.

Также введены в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 260 тысяч квадратных метров, включая шесть транспортно-логистических терминалов, два сельскохозяйственных предприятия, два завода, четыре склада, три магазина и одну гостиницу. В результате более 900 жителей региона смогут получить работу на новых объектах.

Центр содействия строительству Московской области продолжает помогать бизнесу в строительных проектах. Каждый из них обладает персональным менеджером, а все региональные и муниципальные услуги, связанные с выдачей разрешительной документации, оптимизированы и переведены в электронный формат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса , которые обеспечивают рост экономики в регионе.

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