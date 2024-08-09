Более 60 пешеходных переходов около школ и детских садов проверили в Коломне

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В городском округе Коломна продолжается подготовка к новому учебному году. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями администрации проверили пешеходных переходов, которые расположены вблизи детских садов и школ.

На проверку вышли специалисты администрации, дорожные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Они осматривали подходы к школам и детским садам.

«Во время контрольного объезда оценивали состояние разметки, дорожных знаков, светофоров и искусственных неровностей на дорогах у школ и детских садов. Все выявленные недочеты должны быть исправлены до 20 августа», - отметил заместитель главы округа Роман Истомин.

Межведомственная комиссия завершает приемку школ и детских садов в Коломне и Озерах. Специалисты администрации, Роспотребнадзора, служб и ведомств, отвечающих за безопасность, проверят 146 объектов до 9 августа.

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