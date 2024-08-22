Более 60 первоклассников из Коломны получили рюкзаки с канцтоварами

Организовали акцию в Коломне активисты местного отделения партии «Единая Россия» и комиссии по делам несовершеннолетних при поддержке Союза женщин России. Рюкзаки будущим первоклассникам вручили глава округа Александр Гречищев и председатель Совета депутатов Николай Братушков.

«Для каждого родителя подготовка ребенка к школе становится волнующим и хлопотным моментом. Поддержать их и позаботиться, чтобы дети были обеспечены всем, что в первую очередь им необходимо для учебы, - приоритетная задача для нас», - прокомментировал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Тетради, ручки, карандаши, обложки для тетрадей и книг, цветную бумагу и другие принадлежности приносили представители бизнеса и неравнодушные жители. Сейчас пункты приема работают в Коломне и Озерах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».