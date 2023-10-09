Более 60 миллионов рублей инвестируют в строительство картофелехранилища в Талдоме
Новое картофелехранилище построят в Талдоме. В проект инвестируют более 60 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе 15 рабочих мест.
Новый объект позволит хранить в округе свыше 3,5 тысячи тонн продукции. По словам курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, на площадке также появится зона сортировки.
Проект реализует семеноводческое хозяйство по выращиванию семенного картофеля «Валмикс».
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.
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