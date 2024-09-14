14 сентября 2024, 21:46

Более 60 маскировочных сетей для нужд СВО изготовили пенсионеры в Озерах

Раиса Комарова
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Активисты Озерского отделения Союза пенсионеров Подмосковья в августе сплели 62 маскировочные сети цвета хаки. Их передадут в приграничные районы Курской области.

Активистка Раиса Комарова рассказала, что все участники трудятся без устали и на эмоциональном подъеме. Она поблагодарила всех людей, кто в свое свободное время приходил плести сети.

Теперь в планах заняться плетением сетей в осенней и зимней расцветках. Местные представители бизнеса уже передали волонтерам 20 основ для сетей общей площадью 360 квадратных метров и другие важные материалы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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Коломна Пенсионеры Волонтеры
14 сентября 2024, 20:05
Всероссийские соревнования по спортивному самбо стартовали в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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В Можайском городском округе стартовали XIV Всероссийские соревнования по спортивному самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо среди мужчин «Бородино-2024». Этот турнир стал первым, проводимым в стенах нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал».

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев отметил, что новый комплекс полностью оснащен для приема турнира такого высокого уровня. Просторные залы для борьбы, современные раздевалки и медицинский кабинет - все это позволяет участникам и гостям оценить все достоинства этого нового спортивного сооружения и показать свои лучшие результаты. На ковры вышли более 150 спортсменов из более чем 30 регионов России, включая представителей новых регионов.

Особенно приятным моментом стало вручение можайскому самбисту Ивану Тюхлову удостоверения и Знака «Мастер спорта России международного класса по самбо». В 2023 году Иван завоевал титул победителя Первенства Мира по боевому самбо среди юниоров и Первенства России по боевому самбо.

Победители соревнований в Можайском округе получат право на присвоение звания «Мастер спорта России по самбо».

Напомним, что 17 августа состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Арсенал», который стал домашней ареной для более 500 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

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Спортсмены Можайск
14 сентября 2024, 19:57
Новый скейт-парк открыли в сквере Рубцовой в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В сквере Марии Рубцовой в Химках состоялось торжественное открытие нового скейт-парка, занимающего более тысячи квадратных метров. Современный комплекс включает в себя две площадки: боул-чашу и памп-трек, которые обещают стать популярным местом для любителей активного отдыха.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил, что при содействии регионального Министерства благоустройства теперь у ребят есть современная площадка.

На открытии юных химчан порадовали мороженым, а заместитель главы округа Олеся Романова, депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов подарили ребятам шлемы и сувениры.

Напомним, что модернизация сквера была проведена в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Скейт-парк, расположенный в центре города, стал доступным для всех желающих и обещает стать местом не только для тренировок, но и для общения и обмена опытом.

Кроме того, на территории сквера оборудовали зону для игры в пинг-понг, обновили дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и урны.

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Спортсмены Дети Химки
14 сентября 2024, 19:42
День открытых дверей прошел в центре образования «IT-куб» в Подольске
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В Подольске состоялся день открытых дверей в центре цифрового образования детей «IT-куб», расположенном на базе инновационного корпуса гимназии имени Подольских курсантов. Мероприятие ознаменовалось торжественным приемом и посвящением 400 новых обучающихся, которые стали полноправными воспитанниками центра.

Директор гимназии и депутат Совета депутатов Наталья Квашенникова выступила с приветственным словом, пожелав ребятам достигать высоких результатов в области информационных технологий.

На мероприятии присутствовали ребята, их родители и педагоги, которые дали официальный старт работе центра «IT-куб». Для гостей выступили творческие коллективы гимназии, создавая атмосферу праздника и вдохновения.

Руководитель центра цифрового образования Никита Мельник познакомил участников с педагогами и обозначил планы работы на предстоящий учебный год.

«В зале царила атмосфера тепла и любви. В этом году мы принимаем в свою айти-семью более 400 учеников! И это не предел», - добавила Квашенникова.

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Подольск Школьники
14 сентября 2024, 18:26
Режиссер Алексей Чадов снимет фильм об искусственном интеллекте в Шатуре
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Фильм «(Не)искусственный интеллект» снимает в Шатуре режиссер и актер Алексей Чадов. В съемках поучаствуют жители округа.

Одной из локаций фильма Алексея Чадова станет лагерь «Терра Ностра». Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий познакомился со съемочной группой.

«Алексей и его команда под впечатлением от нашего края. Говорят, такие локации еще поискать! А мы всегда рады гостям. Выкроим время - обязательно покажу самые живописные уголки округа», - поделился Николай Прилуцкий.

В съемках поучаствуют и жители Шатуры. На съемочной площадке удастся побывать и детям.

Отметим, что фильм «(Не)искусственный интеллект» расскажет об отличиях робота от человека и вечных ценностях. Зрители увидят семейную комедию в 2025 году.

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Искусственный интеллект Фильмы Шатура

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