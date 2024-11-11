Более 60 машин задействуют в Подмосковье для очистки от снега трассы «Нева»

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что для уборки регионального участка трассы задействуют свыше 60 машин и около шести тысяч тонн противогололедных материалов. А на всем протяжении федеральной дороги будут дежурить свыше 240 тракторов и самосвалов.

В Тверской области запасли свыше 24 тысяч тонн песко-соляной смеси и почти 21 тысячу тонн хлоридов, парк дорожной техники превышает 100 единиц. В Новгородской области для очистки трассы ото льда и снега подготовили 45 тысяч тонн ПГМ и 47 машин. В Ленинградской области к работе готовы 30 машин, расходные материалы закуплены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.