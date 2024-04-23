Более 60 машин подготовили к пожароопасному сезону в Истре

Предприятие «Додхибимр» подготовило к пожароопасному сезону шесть водоподвозящих машин. Также разработаны пять маршрутов пешего и автомобильного патрулирования лесных участков общей протяженностью 52 километра.

Напомним, административный штраф за поджог сухой травы составляет от 10 до 20 тысяч рублей - для граждан; от 30 до 60 тысяч рублей - для должностных лиц; от 60 до 80 тысяч рублей - для предпринимателей; от 400 до 800 тысяч рублей - для юридических лиц. Последствия и обстоятельства поджога могут также привести к уголовной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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С 15 апреля началась работа по противопожарной опашке границ 48 населенных пунктов. Для этого задействовано семь тракторов. Работы завершат в середине мая.