Более 60% квартир в Лобне обеспечили датчиками утечки газа
Вопросы газовой безопасности обсудили в администрации Лобни после совещания правительства Московской области. Одной из важных мер обеспечения безопасности является установка датчиков утечки газа. Они есть в более чем 60% квартир округа.
Напомним, с 1 января 2024 года обслуживание газового оборудования в Подмосковье будет производить только «Мособлгаз». Сейчас эти работы в Лобне выполняет компания «Спецгазстройконтроль».
Техническое обслуживание газового оборудования проводят раз в год. Специалисты обследуют плиты, колонки и трубы на наличие утечек. Объявления о таких осмотрах публикуют в домовых чатах и вывешивают на информационных щитах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа. Механизм должен автоматически перекрывать подачу голубого топлива.
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Сегодня в Лобне из 542 жилых домов газифицирован 361. Для обеспечения дополнительных мер газовой безопасности специалисты устанавливают датчики утечки газа. Такие приборы установили уже в 64% квартир. Еще почти в 90% квартир выполнены работы по замене гибкой проводки.
«Хочу еще раз обратить внимание каждого: газовая безопасность - очень важный вопрос. Это коллективная ответственность, которую мы несем друг перед другом», - отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.