Более 60% квартир в Лобне обеспечили датчиками утечки газа

Напомним, с 1 января 2024 года обслуживание газового оборудования в Подмосковье будет производить только «Мособлгаз». Сейчас эти работы в Лобне выполняет компания «Спецгазстройконтроль».

Техническое обслуживание газового оборудования проводят раз в год. Специалисты обследуют плиты, колонки и трубы на наличие утечек. Объявления о таких осмотрах публикуют в домовых чатах и вывешивают на информационных щитах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа. Механизм должен автоматически перекрывать подачу голубого топлива.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сегодня в Лобне из 542 жилых домов газифицирован 361. Для обеспечения дополнительных мер газовой безопасности специалисты устанавливают датчики утечки газа. Такие приборы установили уже в 64% квартир. Еще почти в 90% квартир выполнены работы по замене гибкой проводки.

«Хочу еще раз обратить внимание каждого: газовая безопасность - очень важный вопрос. Это коллективная ответственность, которую мы несем друг перед другом», - отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.