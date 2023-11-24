Более 60 компаний представили товары на форуме «Мой бизнес. 100% Подмосковье»

«Московская область всегда чутко относится к запросам бизнеса - именно так и зародился этот форум. Мы поддержали инициативу о проведении выставки и организовали форум, чтобы показать все многообразие, богатство и потенциал региона и бизнеса Московской области», - заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

На форуме представят продукцию производителей продуктов питания, потребительских товаров, высоких технологий и других. Гости смогут лично попробовать представленные товары или узнать принцип работы различных устройств.

Форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье» проходит два дня на площадке ТЦ «Афимолл Сити». Узнать подробнее о программе и зарегистрироваться можно до 25 ноября на сайте проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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