Более 60 коллективов выступили на фестивале «Славянское подворье» в Подольске

«Институт животноводства нам любезно предоставил новое поле. Площадка больше, комфортнее, получилось придумать больше локаций для жителей и гостей нашего городского округа», - отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

В этом году организаторы подготовили действительно масштабную программу - выступление более 60 творческих коллективов, ярмарки и выставки фермерских хозяйств. Обустроили игровые локации, пригласили звезд российской эстрады - на сцене выступил Московский казачий хор, Надежда Бабкина и Мия Бойка.

На фестивале все было пропитано историческими образами. Провели даже кулачные бои - все по старым русским традициям. Те, кто устал, могли подремать на стоге сена. Работал и парк аттракционов, но не простой, а как в старину - деревянная лодка-качели и карусели.

Показать свою продукцию приехали мастера из Подмосковья и других регионов. Гостей угощали настоящим русским чаем. Столы ломились от угощений, многое было сделано своими руками - с любовью и заботой. Фестиваль получился не просто творческим, а мультикультурным.

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