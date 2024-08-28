28 августа 2024, 11:57

Более 60 коллективов выступили на фестивале «Славянское подворье» в Подольске

Пресс-служба министерства культуры Московской области
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Юбилейный фестиваль «Славянское подворье» собрал рекордное количество участников — более 85 тысяч человек. Для гостей выступили свыше 60 творческих коллективов.

«Институт животноводства нам любезно предоставил новое поле. Площадка больше, комфортнее, получилось придумать больше локаций для жителей и гостей нашего городского округа», - отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

В этом году организаторы подготовили действительно масштабную программу - выступление более 60 творческих коллективов, ярмарки и выставки фермерских хозяйств. Обустроили игровые локации, пригласили звезд российской эстрады - на сцене выступил Московский казачий хор, Надежда Бабкина и Мия Бойка.

На фестивале все было пропитано историческими образами. Провели даже кулачные бои - все по старым русским традициям. Те, кто устал, могли подремать на стоге сена. Работал и парк аттракционов, но не простой, а как в старину - деревянная лодка-качели и карусели.

Показать свою продукцию приехали мастера из Подмосковья и других регионов. Гостей угощали настоящим русским чаем. Столы ломились от угощений, многое было сделано своими руками - с любовью и заботой. Фестиваль получился не просто творческим, а мультикультурным.

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Подольск
28 августа 2024, 12:37
Пенсионеры из Истры стали призерами этапа областного турнира по теннису
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Участники клуба «Активного долголетия» из Истры приняли участие в зональном этапе областного турнира по настольному теннису. За победу боролись команды из шести округов Подмосковья.

Финал соревнования пройдет 20 сентября в Подольске.

Вступить в клуб активное долголетие могут женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал включение в программу «Активное долголетие» бесплатное посещение музеев и других интересных мест для пенсионеров.

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Это группы участников из Одинцово, Истры, Солнечногорска, Клина, Краснознаменска и Звенигорода. Активисты из Истры вошли в тройку лидеров и заняли второе место. Победители получили грамоты.

Истра Теннис Активное долголетие
28 августа 2024, 11:18
Жительнице Курской области помогли с обеспечением лекарствами в Балашихе
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Пострадавшая из Курской области обратилась за помощью к депутату Московской областной Думы Владимиру Шапкину. Мать женщины нуждается в жизненно важных препаратах. Прием прошел в Балашихе.

Прием жителей в Балашихе провел депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин.

С просьбой о помощи к нему обратилась Светлана. Вместе с мужем и тремя детьми она переехала в округ из Курска в 2007 году. В связи с боевыми действиями женщине пришлось перевезти мать из города Суджа Курской области.

Как оказалось, мать заявительницы страдает диабетом. Для полноценной жизни ей необходимы лекарства. Их и попросила Светлана.

Также семье требуется инвалидная коляска для пожилой родственницы, которая живет с ними. Владимир Шапкин отреагировал быстро и взял ситуацию под личный контроль.

«Уже сейчас предпринимаются меры по оперативному решению вопроса с обеспечением лекарствами. Кроме того, мы предоставим материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и окажем содействие в обеспечении инвалидной коляской на время, необходимое для восстановления здоровья», - сообщил Владимир Шапкин.

Записаться на прием в общественную приемную жители могут по телефону: 8 (985) 193-64-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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Лекарства Депутаты Балашиха
28 августа 2024, 11:16
Волонтер из Шатуры Евгения Чиркунова побывала в штабе «Народного фронта» под Курском
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Председатель Молодежного парламента в Шатуре Евгения Чиркунова отправилась в штаб «Народного фронта» в Курской области. Ей удалось познакомиться с сотрудниками штаба и узнать, в чем нуждаются люди в пунктах временного размещения.

Евгения Чиркунова из Шатуры отправилась в Курскую область вместе с командой движения «Здоровое Отечество». Делегацию возглавил руководитель исполнительного комитета Михаил Кузнецов.

Активисты пообщались с сотрудниками штаба, узнали, какие есть потребности у людей, находящихся в пунктах временного размещения.

«Сейчас ситуация стабилизировалась с обеспечением жителей предметами первой необходимости. Основной запрос теперь на вещи для более комфортного и удобного проживания: матрасы, одеяла, подушки, мягкий инвентарь. Мы посетили два отдаленных ПВР, располагающихся в области. Привезли туда медикаменты, средства гигиены, сладости для детей», - сказала Евгения Чиркунова.

Девушка добавила, что это была лишь малая часть гуманитарного груза, который подготовили волонтеры движения «Здоровое Отечество». Большой гуманитарный конвой отправили накануне. Его сформировали с учетом пожеланий жителей.

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Молодежь Шатура Курская область
28 августа 2024, 10:48
Вторую партию гумпомощи для жителей Курской области отправили из Фрязина
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Жители и сотрудники предприятий Фрязина собрали новую партию гуманитарного груза. Ее отправили в Курскую область.

Продукты и вещи продолжают ежедневно приносить неравнодушные жители Фрязина в пункты сбора. Активную помощь пострадавшим в Курской области оказывают и местные предприятия.

«Предприятия нашего научно-производственного комплекса вносят огромный вклад в оказание помощи соотечественникам из регионов, которые находятся в зоне боевых действий. Они закупают тактическую технику, обмундирование, запасные генераторы, лекарства, а для гражданских - одежду, еду и школьные принадлежности. Благодарю руководителей и сотрудников городских предприятий за бескорыстную помощь общему делу», - прокомментировал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Сейчас в распределительный центр, а затем в Курск отправится вторая партия гумпомощи. Ее загрузил вместе с волонтерами глава муниципалитета.

В округе продолжают работать три пункта сбора. В ДК «Исток», молодежном центре и общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

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Волонтеры Фрязино Курская область

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