Более 60 километров тротуаров построили в Подмосковье за год

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«Для комфорта маломобильных граждан новые объекты - с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой. Наибольший объем работ по строительству провели в Коломенском, Дмитровском и Орехово-Зуевском округах», - заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Все работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Напомним, что с 2019 года в Московской области построили более 600 километров новых тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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