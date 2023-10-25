Более 60 километров асфальтового покрытия обновили в Одинцовском округе
Ремонт на 28 участках дорог общей протяженностью порядка 64 километров завершили в Одинцовском округе. Благодаря работам проезд к социальным объектам и высокоинтенсивным трассам стал более комфортным и безопасным.
Минтранс Подмосковья сообщил, что работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты Мосавтодора привели в нормативное состояние 18 участков региональных дорог. Более 32 километров покрытия обновили на Можайском шоссе.
Также покрытие заменили на Ильинском шоссе в деревнях Маслово и Ивановка, а также на развязке Можайского шоссе вблизи деревни Мамоново. Кроме того, работы прошли на путепроводе через железнодорожные пути вблизи платформы Перхушково и на участках от поселка Старый Городок до Можайского шоссе в Кубинке.
В Минтрансе добавили, что в этом сезоне удалось отремонтировать 10 участков муниципальных дорог.
Благодаря проведенным работам проезд к высокоинтенсивным трассам, школам, детским садам, поликлиникам и паркам стал комфортнее и безопаснее не только для местных жителей, но и для гостей Одинцовского округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.
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