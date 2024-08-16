16 августа 2024, 16:07

Более 60 человек поддержали субботник у озера Бабошкино в Балашихе

Пресс-служба администрации Балашихи
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Территорию озера Бабошкино в Балашихе привели в порядок. Свыше 60 волонтеров присоединились к экологический акции, они собрали мусор и старые листья.

Субботник прошел в городском округе Балашиха в рамках акции «Вода России». Участниками акции стали представители администрации городского округа Балашиха, волонтеры, представители экологического лагеря и активные жители. Общими усилиями они собрали 35 мешков мусора и очистили полкилометра береговой линии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

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Балашиха Экология Водоемы
16 августа 2024, 16:15
Около 500 метров теплотрассы на улице Пушкина отремонтируют в Лосино-Петровском
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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил качество выполнения капитального ремонта сетей от центрального пункта до дома № 9 на улице Пушкина. Рабочим предстоит заменить 470 метров теплотрассы.

Подрядчик осуществляет бесканальную прокладку в траншее стальных труб и устраивает новые камеры. Специалисты капитально ремонтируют теплотрассу в рамках муниципального контракта. После - они промоют систему и проведут гидравлические испытания трубопроводов. На данный момент объект готов на 80%. Закончить должны к началу отопительного сезона.

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Отопление Лосино-Петровский
16 августа 2024, 15:57
Более тысячи тонн товарной рыбы произвели в Подмосковье за 3 месяца
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Предприятия Московской области произвели свыше тысячи тонн товарной рыбы для промышленной переработки и продажи за три месяца. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

В число лидеров во втором квартале 2024 года стали ЗАО рыбхоз Клинский, АО Бисеровский рыбокомбинат в Богородском округе, ЗАО «Мансуровское карьероуправление» в Истре, ООО Рыбокомбинат «Малая Истра» и ООО НЦ «Селекцентр» в Дмитрове.

В ведомстве уточнили, что в Московской области производят карпа, амура, толстолобика, форель и другие виды рыбы. При этом, карп лидирует ­– в прошлом году доля данного вида рыбы составила 74,2% от всей произведенной рыбы в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
16 августа 2024, 15:56
Специалисты МЧС в Лосино-Петровском напомнили правила поведения на водоемах
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Сотрудники МЧС в Лосино-Петровском совместно с партийцами «Молодой Гвардии Единой России» провели рейд в парке поселка Свердловский. В рамках проекта «Патруль безопасности» они рассказали подросткам провела поведения на водоемах.

«Патруль безопасности» был запущен по инициативе комиссии по защите материнства, детства и поддержки семьи генерального совета партии «Единая Россия». Проект создан для того, чтобы напомнить подросткам и семьям правила поведения на водоемах и детских площадках во время летних каникул. Местное отделение в Лосино-Петровском стало организатором и координатором рабочей группы. Вместе со специалистами МЧС они проверили водоем, где часто проводят время несовершеннолетние и родители с детьми. Всем напомнили о факторах, которые приводят к несчастным случаям и раздали листовки с правилами безопасности.

«Мы запустили проект „Патруль безопасности“ в городском округе Лосино-Петровский, чтобы вместе с нашими коллегами из МЧС и активистами „Молодой Гвардии“ обеспечить надлежащие условия для отдыха и досуга наших юных жителей. Мы будем и дальше проводить регулярные рейды, выявлять и устранять любые нарушения, чтобы родители могли быть спокойны за своих детей», - прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лосино-Петровский «Единая Россия» Водоемы
16 августа 2024, 15:37
Выездная встреча администрации с жителями Лобни пройдет 22 августа
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Очередной выездной прием граждан проведут в городском округе Лобня 22 августа. В школе № 10 с жителями встретится глава округа Анна Кротова, сотрудники администрации, представители управляющих компаний.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проведет выездной прием жителей с участием специалистов администрации округа, депутатов, сотрудников управляющих и ресурсоснабжающих компаний и других служб города.

На встрече Анна Кротова подведет итоги работы за месяц, а горожане смогут задать ей и другим участникам интересующие вопросы. Для тех, кто не сможет приехать лично, организуют традиционную онлайн-трансляцию в телеграм-канале главы муниципалитета.

Выездной прием пройдет 22 августа в 17:00 в школе № 10 по адресу: Лобненский бульвар, дом № 6.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Лобня

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