Более 6 тысяч задач по созданию доступной среды в домах Подмосковья решили с начала года

Руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина заявила, что по сравнению с тем же периодом прошлого года запрос на обустройство безбарьерной среды у жителей вырос на 50%.

В топ по числу решенных задач вошли Красногорск, Балашиха, Одинцово, Ленинский округ, Воскресенск и ряд других округов.

«Не все дома одинаково доступны. Но сделать их такими для жителей обязаны органы государственной и муниципальной власти в союзе с управляющими компаниями», - уточнили в надзорном ведомстве.

Федина добавила, что решение подобных задач позволяет сделать пространство более комфортным для инвалидов, пожилых людей, мам с колясками и детей, чей рост и вес еще не позволяют наравне со взрослыми пользоваться общим имуществом дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ будет выделено 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что все работы должны быть прозрачными и своевременными.

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