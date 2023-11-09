09 ноября 2023, 13:23

Более 6 тысяч задач по созданию доступной среды в домах Подмосковья решили с начала года

ГЖИ МО
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С начала года под контролем ГЖИ управляющие компании выполнили свыше шести тысяч заявок жителей в ЕДС на создание доступной среды в многоквартирных домах. Они установили и отремонтировали пандусы, перила, поручни и другие необходимые конструкции.

Руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина заявила, что по сравнению с тем же периодом прошлого года запрос на обустройство безбарьерной среды у жителей вырос на 50%.

В топ по числу решенных задач вошли Красногорск, Балашиха, Одинцово, Ленинский округ, Воскресенск и ряд других округов.

«Не все дома одинаково доступны. Но сделать их такими для жителей обязаны органы государственной и муниципальной власти в союзе с управляющими компаниями», - уточнили в надзорном ведомстве.

Федина добавила, что решение подобных задач позволяет сделать пространство более комфортным для инвалидов, пожилых людей, мам с колясками и детей, чей рост и вес еще не позволяют наравне со взрослыми пользоваться общим имуществом дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ будет выделено 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что все работы должны быть прозрачными и своевременными.

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ЖКХ
09 ноября 2023, 13:59
Новорожденного с редкой патологией желудка успешно прооперировали в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Женщина с трехнедельным ребенком обратилась в Московский областной центр охраны материнства и детства с тревожными симптомами — младенец терял вес и часто срыгивал. Врачи провели обследование и выявили редкую патологию желудка.

У новорожденного обнаружили мембрану пилорического отдела желудка. Просвет кишечника оказался перекрыт, из-за чего пища не могла беспрепятственно проходить из желудка дальше. Ребенок не получал питательные вещества и не прибавлял в весе, постепенно истощаясь.

«Помимо этого, опасность представляют и сами срыгивания. Каждый эпизод связан с риском вдыхания и аспирации срыгиваемыми массами, что может в любой момент привести к пневмонии, которая в таком случае тяжело поддается лечению», - отметил заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Врачи приняли решение об операции малоинвазивным способом. Это значительно облегчило восстановление и снизило травматичность лечения.

Сложность операции заключалась в том, что мембрана желудка сокращалась во время иссечения, ее было непросто определить даже при непосредственном осмотре. Но благорадя мастерству хирургов все прошло успешно. В дальнейшем ребенок сможет жить полноценной жизнью без каких-либо ограничений.

Сейчас младенец чувствует себя хорошо, нормально питается и набирает вес. Он продолжит наблюдение у специалистов по месту жительства.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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Люберцы Дети Здравоохранение Врачи Медицина
09 ноября 2023, 13:51
Подмосковье выставило на торги еще 132 земельных участка и помещения
Комитет по конкурентной политике Московской области
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За неделю в Подмосковье выставили на торги 132 объекта недвижимости. Больше всего из них расположены в Бронницах, Серпухове и Шатуре.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, с начала года жители арендовали два участка в Бронницах, 63 в Серпухове и 72 в Шатуре.

Один из новых объектов, желающие могут взять через торги шесть соток в Бронницах. Начальная цена на землю составила 1,2 миллиона рублей. Также на портале доступен участок под скотоводство в Серпухове и нежилое помещение в Шатуре.

Для участия в торгах необходимо получить электронную подпись. Сделать это можно в аккредитованных удостоверяющих центрах. Узнать их расположение можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

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Аукционы Недвижимость
09 ноября 2023, 13:46
Более 2 миллионов человек в Подмосковье прошли тестирование на ВИЧ с начала года
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С начала года более двух миллионов жителей Подмосковья прошли бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. В региональном Минздраве заявили, что это на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пройти тестирование можно в специальных кабинетах в поликлиниках по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в одном из мобильных медицинских комплексов.

«Тестирование занимает не больше 15 минут и абсолютно безболезненно. Раннее обнаружение ВИЧ-инфекции играет ключевую роль в сохранении здоровья наших граждан, а назначенная эффективная терапия позволяет сохранить качество и продолжительность жизни», - сообщил главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин.

Подробную информацию о ВИЧ и СПИДе можно найти на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.

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Здравоохранение Медицина
09 ноября 2023, 13:25
Почти 20 инвестиционных школ откроют в Подмосковье в 2024 году
«Одинцово-1»
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В 2024 году в Подмосковье планируют открыть 17 инвестиционных школ. Новые объекты появятся в восьми округах. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Так, образовательное учреждение для 1,6 тысячи учеников откроют в ЖК «Ярославский» в Мытищах. В школе разместят 66 классов, а также кабинеты, где будут проводить занятия по химии, физике, рисованию, кулинарии и другим направлениям. Девелопером проекта станет компания ПИК.

Также три образовательных учреждения на 1,5 тысячи мест каждое откроют Люберцах и Ленинском округе. Согласно проектам, в зданиях появятся функциональные зоны, учебные классы, столовые и медицинские кабинеты.

В комплексе «Одинцово-1» возведут школу, рассчитанную на 1160 учебных мест. Общая площадь трехэтажного здания составит свыше 16 тысяч кв. метров, его разделят на блоки начальной, основной и старшей школы. Застройщиком также выступит компания ПИК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что для жителей Московской области открыли 417 школьных стадионов.

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Школы

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