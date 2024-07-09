Более 6 тысяч пациентов осмотрели в комплексах НИКИ детства за полгода

«С начала года наши специалисты совершили уже 77 выездов, на которых осмотрели свыше шести тысяч детей. 542 пациента направили в наш институт для более углубленного обследования. Благодаря таким выездам врачи могут своевременно обнаружить заболевание и начать лечение», - отметила директор НИКИ Нисо Одинаева.

В составе выездной бригады работают врачи узких специализаций. В передвижном комплексе есть своя лаборатория для быстрого получения анализов крови, есть медицинская техника для эхокардиографии и УЗИ. Записаться на прием к врачам можно в детской поликлинике по месту жительства при наличии показаний.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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