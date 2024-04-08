08 апреля 2024, 22:17

Более 6 тысяч человек приняли участие в первом субботнике в Подольске

Телеканал «360»
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В Подольске состоялся первый в этом году масштабный субботник, который объединил более шести тысяч жителей города в общей цели — привести в порядок свой любимый город после зимы. Всего во время уборки удалось собрать более 300 кубометров мусора и прошлогодней листвы.

На субботнике участники успели привести в порядок 22 общественные территорий и 97 дворов.

На ровне со всеми в свой двор вышел трудиться и 98-летний участник Великой Отечественной войны Николай Герасимов. Его энергичность и желание сделать свой двор красивее стали вдохновением для всех участников субботника.

К уборке двора у дома ветерана присоединился целый отряд волонтеров, которые под его руководством собрали около 30 мешков мусора.

Среди участников субботника была и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина, которая вместе с семьей присоединилась к акции на Бульваре Победы.

«Мы показываем пример нашим детям, хотим, чтобы они верили и делали чистым наш город, поэтому сегодня приехали на такой замечательный бульвар, чтобы показать свой настрой по отношению к нашему любимому городу», - отметила спортсменка.

Весь апрель в Подольске будет посвящен уборке города. Следующий субботник состоится уже в предстоящие выходные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Подольск Субботник
08 апреля 2024, 22:16
Дом культуры «Исток» во Фрязине отметил 45-летие
Телеканал «360»
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В доме культуры «Исток» во Фрязине прошел праздничный концерт, в честь 45-летия со дня его основания. В рамках мероприятия выступили местные коллективы.

Дворец культуры «Исток» стал не только главным центром культуры в Фрязино, но и местом для спортивных мероприятий и сбора гуманитарной помощи.

«Дом культуры, он, как центр притяжения для всего населения. Разные категории людей приходят: молодые, взрослые, старшие. Отдельное спасибо женщинам, которые плетут маскировочные сети, вяжут. Это все происходит здесь», - отметил первый заместитель главы городского округа Фрязино Нодар Бощеван.

Директор «Истока» Александра Киреева поблагодарила всех гостей и участников, и добавила, что коллектив сохраняет уважение к прошлому и верность традициям, передавая эти ценности новым поколениям талантов Фрязино.

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Фрязино
08 апреля 2024, 22:01
Соревнования творческих коллективов на приз главы округа прошли в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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В Наро-Фоминском центральном доме культуры состоялся второй открытый конкурс для творческих коллективов на приз главы округа. Участники, среди которых были как дети, так и взрослые, представили широкий спектр творческих направлений: от ложкарей до танцоров и певцов.

Конкурс проводился по четырем номинациям, каждая из которых отражала определенные ценности и тематики: культурные традиции и связь с городами-побратимами, любовь к России и Подмосковью, патриотические ценности и поддержка наших бойцов в зоне спецоперации, а также эстрадные мультижанровые выступления.

По результатам конкурса жюри определило трех призеров в каждой из номинаций. Среди них выделились сборный коллектив ложкарей «Пересветы», ансамбли «Жар-птица» и «Птички-невелички» из Апрелевки, которые показали выдающиеся творческие способности и мастерство.

Всего перед зрителями выступили 49 конкурсантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Наро-Фоминск Дети конкурсы
08 апреля 2024, 21:51
Фестиваль детской книги «Желтый слон» прошел в Шатуре
Телеканал «360»
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В Шатуре с большим успехом прошел второй фестиваль «Желтый слон», организованный в рамках всероссийской недели детской книги. Старт фестивалю дал уникальный проект «Театр на столе», который собрал множество юных зрителей и их родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мероприятие, посвященное развитию детского чтения и творчества, привлекло внимание большого количества участников. В течение всего дня дети вместе с родителями погружались в мир книг через увлекательные встречи, квесты и викторины, которые были организованы на различных площадках.

Символом фестиваля стал добрый и любознательный слоненок по имени Хоба, которого каждый мог создать своими руками.

Библиотека превратилась в настоящую творческую мастерскую: здесь проводились мастер-классы по рисованию на воде, украшению пряников, созданию декоративных элементов и лепке из полимерной глины. Площадки работали до самого окончания фестиваля. Всего праздник успели посетить свыше 700 гостей.

Книги Дети Фестивали Шатура
08 апреля 2024, 21:32
Мероприятие для дизайнеров «Dprofile.Города» прошло в Черноголовке
Телеканал «360»
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В Черноголовке состоялось мероприятие для дизайнеров под названием «Dprofile.Города». Иллюстратор и графический дизайнер Иван Касимов поделился с участниками своими достижениями и проектами, реализованными в этом городе.

«Dprofile.Города» представляет собой уникальный формат встреч, посвященных выдающимся городам России и их символам. Участникам предлагается познакомиться с интересными местами и достопримечательностями, а также получить ценные знания от экспертов в области дизайна.

Бренд-директор платформы для дизайнеров Dprofile Константин Лобанов подчеркнул, что даже проживая в маленьком городе или скромном районе, каждый способен улучшить окружающее пространство с помощью своего таланта и навыков. Это может привлечь внимание других людей и дать возможность для самореализации.

Главной целью события, по мнению организаторов, является создание условий для новых знакомств среди дизайнеров, что в будущем поможет им реализовывать совместные проекты и оказывать поддержку друг другу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Черноголовка

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