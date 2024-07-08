Более 6 тысяч человек посетили гала-концерт «Ночь Чайковского» в Клину

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В преддверии Дня семьи, любви и верности на площадке парка «Киово» в городском округе Лобня состоялся спортивный праздник. Мероприятие собрало множество участников, которые посоревновались в веселых стартах, семейной эстафете, настольном теннисе и баскетболе.

Для всех гостей подготовили игровую программу, а также провели мастер-класс по изготовлению главного символа праздника - ромашки, символизирующего чистоту и верность.

По завершении соревнований участники получили дипломы, памятные медали и ценные призы, что добавило радости и гордости за свои достижения.

Организаторы мероприятия выразили благодарность всем участникам и гостям праздника за активное участие и позитивную атмосферу.

Напомним, что в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Семейные спортивные праздники, такие как этот, способствуют укреплению семейных ценностей и популяризации здорового образа жизни среди жителей округа.

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