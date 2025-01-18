Более 6 тысяч болельщиков посетили хоккейный «Матч легенд» в Подольске

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Мероприятие состоялось в рамках четвертого зимнего сезона проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор». В напряженной борьбе команда Подольска одержала победу над прославленными хоккеистами со счетом 6:4.

В состав звездной команды вошли легенды отечественного хоккея: Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев и Александр Гуськов. К ним присоединились представители шоу-бизнеса: солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, а также актёры Иван Мулин и Тимур Ефременков.

Команду Подольска представляли глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов, ветераны спорта, воспитанники местной школы хоккея, военнослужащие и участник специальной военной операции Дмитрий Бугаев.

Игра выдалась напряженной: основное время завершилось вничью 4:4, но в серии буллитов команда Подольска смогла одержать верх, завершив встречу со счетом 6:4.

«Благодарю организаторов, тренеров, игроков и всех, кто вложил силы в создание этого замечательного праздника. Игра получилась по-настоящему захватывающей и яркой», - отметил глава округа Григорий Артамонов.

«Матч легенд» стал настоящим праздником спорта и единства, объединив жителей Подольска и гостей города в атмосфере дружбы и соперничества.