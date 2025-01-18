18 января 2025, 21:11

Более 6 тысяч болельщиков посетили хоккейный «Матч легенд» в Подольске

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В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске прошло грандиозное спортивное событие «Матч легенд». Игра собрала около шести тысяч болельщиков.

Мероприятие состоялось в рамках четвертого зимнего сезона проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор». В напряженной борьбе команда Подольска одержала победу над прославленными хоккеистами со счетом 6:4.

В состав звездной команды вошли легенды отечественного хоккея: Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев и Александр Гуськов. К ним присоединились представители шоу-бизнеса: солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, а также актёры Иван Мулин и Тимур Ефременков.

Команду Подольска представляли глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов, ветераны спорта, воспитанники местной школы хоккея, военнослужащие и участник специальной военной операции Дмитрий Бугаев.

Игра выдалась напряженной: основное время завершилось вничью 4:4, но в серии буллитов команда Подольска смогла одержать верх, завершив встречу со счетом 6:4.

«Благодарю организаторов, тренеров, игроков и всех, кто вложил силы в создание этого замечательного праздника. Игра получилась по-настоящему захватывающей и яркой», - отметил глава округа Григорий Артамонов.

«Матч легенд» стал настоящим праздником спорта и единства, объединив жителей Подольска и гостей города в атмосфере дружбы и соперничества.

Спортсмены Подольск
18 января 2025, 21:43
Пациента с редким видом инсульта спасли в больнице в Домодедове
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В сосудистый центр Домодедовской больницы из Видного в крайне тяжелом состоянии поступил 62-летний мужчина с сильным головокружением и нарушения речи. После экстренной диагностики в Видновской больнице был поставлен угрожающий жизни диагноз — тромбоз базилярной артерии, один из самых опасных видов ишемического инсульта.

Пациента оперативно доставили в сосудистый центр Домодедовской больницы, где заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кандидат медицинских наук Леонид Гинзбург, провел малоинвазивную операцию - эндоваскулярную трансартериальную тромбоэкстракцию. Благодаря современному оборудованию и мастерству врачей тромб был успешно удален. Уже вскоре после вмешательства пациент пришел в себя. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.

Этот случай подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью при первых симптомах инсульта.

Врачи Город Домодедово
18 января 2025, 21:29
Новое технологическое оборудование поступило на очистные сооружения в Серпухове
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Реконструкция очистных сооружений в Серпухове активно продолжается. На данный момент ведется подготовка к основным строительным работам, которые запланированы на теплое время года.

Подрядная организация уже разработала график проведения мероприятий на зимний период, чтобы не терять времени и обеспечить своевременное завершение проекта.

В рамках реализации проекта была проведена корректировка документации с учетом импортозамещения оборудования. Получено положительное заключение экспертизы, что позволяет приступить к следующему этапу. В настоящее время осуществляется поставка нового технологического оборудования, включая системы для вторичных отстойников, трубы для трубопровода осветленной воды, оборудование для аэротенков, а также опоры для мачт освещения.

На объекте уже начаты работы по прокладке трубопроводов, а также демонтажу шестого и седьмого аэротенков. Параллельно проводится подготовка оснований для строительства лаборатории, здания решеток и обезвоживания песка, приемных камер, центрального здания механического обезвоживания осадков и цеха ультрафиолетового обеззараживания. Территория объекта также подвергается расчистке.

Кроме того, в двух вторичных отстойниках завершен демонтаж старых мостков. Вместо устаревших бетонных лотков будут установлены современные конструкции из нержавеющей стали. Также ведутся работы по устройству 11 камер трубопровода осветленной воды.

Проект реконструкции очистных сооружений реализуется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы держим под контролем все этапы работ, чтобы проект был выполнен качественно и в срок», - отметил Сергей Никитенко.

Реконструкция очистных сооружений позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в муниципалитете и обеспечить современный уровень очистки сточных вод.

Серпухов
18 января 2025, 21:25
Еще 3 машины пополнили автопарк подстанции скорой помощи в Серпухове
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Серпуховская подстанция скорой помощи получила три новых автомобиля класса «B», оснащенных современным оборудованием. Два автомобиля останутся в Серпухове, а один уже направлен в Протвино. Новая техника будет работать на территории всего муниципалитета.

Машины оснащены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи: современными медицинскими приборами, навигаторами и видеорегистраторами для водителей. Большинство оборудования и техники - отечественного производства, что подчеркивает значимость поддержки отечественных производителей.

Как отметил главный врач Серпуховской станции скорой помощи Сергей Никитенко, в округе ежедневно работают 24 бригады: 20 в Серпухове, две в Пущино и две в Протвино. От их оперативности и профессионализма зависят жизни людей, поэтому обеспечение качественной техникой и оборудованием является приоритетной задачей.

Благодаря новым автомобилям работа скорой помощи в Серпухове и соседних городах станет еще более эффективной, что позволит быстрее и качественнее оказывать помощь жителям округа.

Скорая помощь Серпухов Машины
18 января 2025, 21:18
Танцоры из Серпухова завоевали Гран-При международного конкурса
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В Москве прошел V Международный хореографический конкурс «Лидеры России», который собрал лучшие танцевальные коллективы со всей страны. На сцене концертного зала «Измайлово» блистательно выступила «Сильфида», завоевав главный приз — 72-й кубок Гран-При и грант в размере 30 тысяч рублей.

Конкурс, организованный Межрегиональной творческой общественной организацией «Радость планеты» при поддержке Министерства культуры РФ, стал ярким событием в мире многожанрового искусства. Участники демонстрировали свои таланты в народном, современном, эстрадном и классическом танце. Однако именно «Сильфида» смогла покорить жюри своей уникальной программой, включающей 11 номеров.

Особое внимание привлек премьерный номер коллектива - «Манифест к красоте», созданный балетмейстером-хореографом Кристиной Селивановой. Этот танец стал не только технически сложным, но и глубоко философским произведением. «Манифест к красоте» - это призыв задуматься о настоящей сути красоты, которая скрыта не во внешнем, а во внутреннем мире человека. «В эпоху фейков и искусственных стандартов красоты мы хотели напомнить зрителям, что подлинная красота - это душа, а не внешняя оболочка», - прокомментировала Кристина Георгиевна.

Высокий профессионализм коллектива был оценен именитым жюри, в состав которого вошли Заслуженная артистка России Татьяна Мокрицкая, Заслуженный деятель культуры Александр Данилов и балетмейстер Оксана Тихомирова.

Серпухов конкурсы

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