03 октября 2024, 14:04

Более 6,7 тысячи жителей Подмосковья изменили ВРИ своих участков с начала года

Медиабанк МО
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Более 6,7 тысячи собственников изменили вид разрешенного использования своих участков с начала года. Благодаря этой процедуре бюджет Подмосковья пополнился на 1,7 миллиарда рублей.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, всего в этом году по расчету платы за изменение ВРИ направлено свыше 10 тысяч положительных решений на общую сумму более 8,3 миллиардов рублей.

Услугой по изменению вида разрешенного использования могут воспользоваться как физические так юридические лица. Стоимость смены ВРИ можно узнать до подачи документов в Росреестр и внесения изменений в ЕГРН. Услуга будет платной только в случае строительства на участке жилого дома разной этажности.

Чтобы поменять ВРИ нужно обратиться на региональный сайт госуслуг, заполнить заявление, указав кадастровый номер участка и ВРИ. Уведомление с расчетом платы и реквизитами поступит в течение 15 рабочих дней, после чего нужно будет оплатить услугу и обратиться за изменением ВРИ в Росреестр.

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Строительство Отношения Госуслуги
03 октября 2024, 14:47
Компания из Дубны будет выпускать почти миллиард шприцев и игл в год
«Паскаль Медикал»
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Производитель инъекционных систем «Паскаль медикал» увеличил годовой объем выпускаемой продукции на 15%. В прошлом году там провели модернизацию, благодаря которой компания сможет ежегодно выпускать 450 миллионов шприцев и 500 миллионов игл.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания изготавливает свыше 1,2 миллиона шприцев в сутки. В модернизацию предприятия инвестировали более трех миллиардов рублей. Продукцию поставляют по всей России, а также в страны СНГ и Ближнего Востока.

«Сейчас это предприятие, которое специализируется на производстве трехкомпонентных шприцев полного цикла - от литья пластиковых компонентов и сборки игл до их стерилизации», - отметила глава ведомства, заместитель председателя правительства области Екатерина Зиновьева.

Компания работает на территории особой экономической зоны «Дубна». Там создали лаборатории, камеру стерилизации и современный складской комплекс. Там используют современное оборудование и уникальные технологические решения.

По словам генерального директора Максима Сарманова, предприятие помогает стране быть независимой от внешних факторов, потому что работает только на отечественном сырье.

«Мы можем работать в любых условиях и обеспечивать наши больницы и аптеки инъекционными системами, которые по качеству не уступают европейским аналогам», - подчеркнул он.

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Дубна
03 октября 2024, 14:07
Международный день музыки отметили в Луховицком авиационном техникуме
Министерство образования МО
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Международный день музыки отметили в Луховицком авиационном техникуме. Студенты отвечали на вопросы викторины, а потом поучаствовали в дискуссионном клубе.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, праздник начали отмечать в России в 1996 году в честь 90-летия композитора Дмитрия Шостаковича.

Студенты техникума сразились на «Музыкальном ринге», отвечая на вопросы об истории музыки, а также рассказали о своих любимых музыкальных произведениях.

«Цель мероприятия - формирование ценностного отношения к музыкальному искусству, приобщение к музыкальной культуре страны и развитие музыкально-эстетического вкуса», - отметили организаторы.

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Праздники Музыка Студенты
03 октября 2024, 14:03
Новая детская площадка появилась в парке «Пегас» в Егорьевске
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Современный игровой комплекс для детей построили в парке культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске. Объект возвели по инициативе местных жителей.

Также на торжественном открытии провели концерт и развлекательную программу.

Отметим, что за строительство новой площадки для детей от четырех до 12 лет в парке ранее проголосовали более 750 жителей на портале «Добродел».

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Площадку построили в стилистике московского кремля. Здесь есть лабиринт, городок и качели. Комплекс установили по нормам ГОСТа на качественном покрытии.

Побывали на открытии площадки заместитель главы городского округа Егорьевск Наталья Леликова и муниципальный депутат Ирина Гончарова.

Это уже вторая детская площадка, которая установлена в парке культуры и отдыха «Пегас» в рамках программы по инициативному бюджетированию. Она предусматривает возможность частичного софинансирования полезных для общества инициатив жителей. В рамках этого проекта из областного и местного бюджетов выделили шесть миллионов рублей.

Строительство Добродел Егорьевск Парки
03 октября 2024, 14:01
Участники «Активного долголетия» из Можайска поучаствовали в образовательной акции
Телеканал «360»
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Образовательную акцию провели для участников клуба «Активное долголетие» в Можайском округе. Пенсионеры написали физико-техническую контрольную «Выходи решать!».

Пенсионеры из Можайска проверили свои знания по физике и математике. Всем участникам контрольной предложили решить задачи 8-9 класса, каверзные вопросы, углубленные задания.

После решения заданий экзаменуемые обсудили свои ответы и пообщались.

Организаторы отметили, что проведение таких мероприятий - важный шаг к интеграции пожилых людей в современное общество.

Отметим, что это ежегодная акция для участников клуба «Активное долголетие».

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Пенсионеры Активное долголетие Можайск

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