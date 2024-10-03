Более 6,7 тысячи жителей Подмосковья изменили ВРИ своих участков с начала года

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, всего в этом году по расчету платы за изменение ВРИ направлено свыше 10 тысяч положительных решений на общую сумму более 8,3 миллиардов рублей.

Услугой по изменению вида разрешенного использования могут воспользоваться как физические так юридические лица. Стоимость смены ВРИ можно узнать до подачи документов в Росреестр и внесения изменений в ЕГРН. Услуга будет платной только в случае строительства на участке жилого дома разной этажности.

Чтобы поменять ВРИ нужно обратиться на региональный сайт госуслуг, заполнить заявление, указав кадастровый номер участка и ВРИ. Уведомление с расчетом платы и реквизитами поступит в течение 15 рабочих дней, после чего нужно будет оплатить услугу и обратиться за изменением ВРИ в Росреестр.

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