Более 6,5 тысячи укусов клещей зарегистрировали в Подмосковье за полгода

Читайте нас в:

Около 14 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались против клещевого энцефалита, среди них более 4,5 тысячи детей.

В регионе с начала весны обработали более пяти тысяч гектаров территории, из которых 32% - это площади летних оздоровительных учреждений.

За полгода провели лабораторные исследования более 1,4 тысячи клещей. В 13,5% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,9% - гранулоцитарного анаплазмоза человека. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита не выявлен.

С начала года в Подмосковье зарегистрировали 102 случая болезни Лайма, что на 22,1% ниже данных прошлого года. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».