Более 6,5 тысячи человек посетили выставку «Очей очарованье» в Егорьевске
Выставка декоративного искусства «Очей очарованье» прошла в Егорьевском историко-художественном музее. Ее посетили более 6,5 тысячи человек.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, зрители увидели работы мастеров художественного стекла, текстиля, керамики, резного дерева, лаковой миниатюры и других направлений искусства.
Выставку приурочили к 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина.
В собрании Егорьевского музея представлены лучшие образцы российской промышленности и дизайна четырех столетий: стекло и фарфор, металл и шитье, резная кость и расписное дерево Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».