27 ноября 2023, 12:54

Более 580 миллионов рублей направят на поддержку почетных доноров в Подмосковье в 2024 году

Unsplash
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На выплаты почетным донорам Подмосковья в 2024 году выделят более 580 миллионов рублей. Об этом сообщили в Мособлдуме.

В этом году в Подмосковье кровь сдали более 47 тысяч доноров, из них 13 тысяч человек сделали это в первый раз.

«Более 28 тысяч жителей Подмосковья награждены нагрудным знаком „Почетный донор России“ или „Почетный донор СССР“. Это люди, которые сдали кровь больше 40 раз или плазму крови больше 60 раз. В проекте бюджета Московской области на 2024 год на их поддержку запланировано более 580 миллионов рублей», - рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Мособлдума
27 ноября 2023, 13:55
Более 20 коммунальных машин задействовали в уборке снега в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Последствия снегопада устраняют в Лобне. Для расчистки дорог привлекли 23 коммунальные машины, во дворах работают более 270 дворников и спецтехника.

О некачественной уборке снега можно сообщить через Единую дежурно-диспетчерскую службу Лобни по телефону: 8 (495) 577-12-43.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дорожно-коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы.

«С 5 утра улицы и дороги Лобни очищают 23 единицы техники. Для расчистки от снега выведены все сотрудники профильных служб и мобильные бригады», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Специалисты расчищают центральные дороги, остановки общественного транспорта и подъезды к социальным объектам: школам, детским садам, больницам и другим.

К уборке придомовых территорий привлекли 278 дворников, а также задействовали 14 роторов, 13 тракторов и пять бобкетов.

Лобня Погода Снегопад
27 ноября 2023, 13:51
Производство систем вентиляции запустят в Балашихе к 2026 году
ООО "Фабрика вентиляции Галвент"
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Фабрика вентиляционного оборудования «ГалВент» получила разрешение на строительство трехэтажного корпуса на Объездном шоссе в Балашихе. Инвестиции в проект составят 1,2 миллиарда рублей.

К 2026 году в трехэтажном корпусе начнут производить системы вентиляции. Предполагается, что на предприятии смогут работать 470 сотрудников.

Центр содействия строительству Подмосковья сопровождал проект от градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство. В Главгосстройнадзор Московской области уже поступило извещение о начале работ. Завершить стройку инвесторы планируют к 2026 году.

Фабрика получила участок земли по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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Инвестиции Строительство Балашиха
27 ноября 2023, 13:47
Качество уборки снега проверили на стадионе «Москвич» в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Уборку снега на стадионе «Москвич» проверили в Лобне. Сейчас там тренируются будущие футболисты. В планах оборудовать поле подогревом.

Проверку провел заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

«Тренировки здесь проходят круглогодично. Одну из них удалось посетить и сегодня. Ребята занимаются всерьез, несмотря на погоду. Уверен, с таким подходом в скором времени мы услышим о новых звездах футбола из числа лобненской молодежи», - сказал Вадим Александрович.

Он также обсудил с тренерским составом и директором «Лобненской теплосети» Виталием Кривошеевым обустройство подогрева футбольного поля. В ближайшее время специалисты подготовят необходимую документацию для реализации этого проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Погода Снегопад
27 ноября 2023, 13:34
Более 300 сирот в Подмосковье получили жилищные сертификаты с начала года
Министерство социального развития Подмосковья
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Сироты Московской области получили 320 сертификатов на жилье с начала года. В Минсоцразвития региона уточнили, что 95% из них уже реализовали.

«Напомню, что сертификат позволяет оформить квартиру сразу в собственность и ребенок может выбрать жилье в любом городе Подмосковья. Это очень удобно - выбирать квартиру по своим критериям», - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Согласно федеральному закону, со следующего года жилищный сертификат будут предоставлять сиротам старше 23 лет, однако в Подмосковье приняли новый закон, продлевающий срок действия жилищного сертификата с 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 сирот до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сироты

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