Более 56 тысяч тонн свеклы собрали в Подмосковье в 2024 году

Свекла богата витамином С и фолиевой кислотой, улучшает пищеварение, полезна для сердечно-сосудистой системы. Этот корнеплод помогает восполнить недостаток железа в организме, препятствует развитию анемии, поддерживает работу печени, снижает давление. Свеклу часто используют для декорирования праздничных блюд.

Жителям Подмосковья напомнили: чтобы сохранять урожай свеклы как можно дольше, его лучше держать в помещении с температурой воздуха от 0 до +4 градусов. После сбора корнеплоды лучше не мыть, а сложить в контейнеры и сразу отправить на хранение.