25 марта 2024, 16:39

Более 550 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство территорий

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройство стартовало 15 марта. На данный момент в нем приняли участие более 500 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«Всероссийская платформа za.gorodsreda для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек», - подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году жители могут выбрать одну из 220 территорий в 53 округах. Проголосовать за понравившийся объект можно до 30 апреля на сайте. Жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
25 марта 2024, 17:24
Спортсменка из Электростали Екатерина Ханиева стала чемпионкой России по голболу
Андрюхина Мария
Читайте нас в: Google Новости
Спортсменка из Электростали Екатерина Ханиева стала чемпионкой России по голболу спорта слепых. В первенстве страны принимали участие девять регионов.

Среди девушек первое место заняла команда Московской области. В ее состав вошла Екатерина Ханиева, которая и стала чемпионкой страны по голболу спорта слепых. Она является воспитательницей физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Мир спорта „Сталь“.

«Поздравляем Екатерину и ее тренера Сергея Песенько», - подчеркнули в администрации городского округа Электросталь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. В его состав вошли ледовая арена с трибунами, рассчитанными на 230 зрительских мест, спортивный зал, шесть раздевалок, тренерские кабинеты, склад для инвентаря, медицинский блок, кафе, а также несколько административных и технических помещений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Электросталь
25 марта 2024, 17:23
Импортозамещающее производство систем хранения архивов запустили в Орехово-Зуеве
Читайте нас в: Google Новости
Орехово-Зуевская компания «Стелкон» запустила импортозамещающее производство систем с мобильными базами для складов. Ранее подобное оборудование доставляли в страну из-за границы.

Оборудование работает по принципу передвижной системы хранения архивов и книгохранилищ. Многоуровневые стеллажи с паллетами будут передвигаться по специальным рельсам.

Для заказчиков использование данных систем - это возможность увеличить вместительность склада в два раза. Особенно это актуально для хладохранилищ, где затраты на обслуживание самого здания достаточно высоки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Орехово-Зуево
25 марта 2024, 17:01
Лучших экспортеров по итогам 2023 года назвали в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
Итоги конкурса «Экспортер года» подвели в Московской области. В число победителей вошли как компании МСП, так и представители крупного бизнеса.

Ведущих экспортеров определили в сферах промышленности, услуг и высоких технологий, строительства, в сфере продукции для красоты и здоровья и других направлениях. Всего итоги подвели в 20 номинациях для крупного бизнеса и МСП.

Лучшими среди МСП стали компании из Щелкова, Подольска, Лобни и других округов. В число лидеров среди представителей крупного бизнеса вошли предприятия из Люберец, Дзержинского, Подольска и Чехова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Экспорт Бизнес
25 марта 2024, 16:51
Работу управляющей компании в Климовске потребовали усилить
Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости
Глава Подольска Григорий Артамонов потребовал от управляющей компании усилить работу в Климовске. Он проверил состояние дворов и подъездов.

Вместе с профильными специалистами глава осмотрел дворы и общественные территории от Октябрьской площади до Заводской улицы. Он обратил особое внимание на мусор.

«Мусор - главное замечание. Важно оперативно убирать его вместе с таянием снега. Управляющей организации дал срок за несколько дней вычистить дворы. Объектам потребительского рынка тоже не мешает обратить внимание на пространство вокруг своих точек. Взял этот вопрос на контроль», - сказал он.

Жители также сообщили о плохой уборке подъездов и попросили главу повлиять на ситуацию.

«Безусловно, это неприемлемо. За каждым МКД закреплен мастер, чьи контакты должны быть предоставлены каждому жителю. Актуальная информация должна быть размещена на всех досках объявлений внутри жилых домов», - добавил Артамонов.

Он добавил, что в нескольких пятиэтажках также устранят просадку и проведут ремонт. Часть работ проведут в ближайшие дни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Ремонтные работы

Новости по теме