Более 550 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство территорий

«Всероссийская платформа za.gorodsreda для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек», - подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году жители могут выбрать одну из 220 территорий в 53 округах. Проголосовать за понравившийся объект можно до 30 апреля на сайте. Жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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