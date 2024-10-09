Более 550 семей заедут в новые корпуса ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцове

Участники долевого строительства могут теперь оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также провести другие юридические действия.

Девелопером проекта является компания «Гранель». Благодаря совместной работе Министерства жилищной политики и Управления Россреестра по Московской области удачно зарегистрированы объекты на кадастр.

Отметим, что корпуса № 10 и № 11 построены в соответствии с современными стандартами жилой застройки. Здесь есть разнообразные функциональные планировки, благоустроенные территории и зеленые зоны, а также современные детские и спортивные площадки.

Общая площадь зданий составляет более 45 тысяч квадратных метров. Входные группы оснащены колясочными для хранения велосипедов и самокатов, а также помещениями для консьержей.

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