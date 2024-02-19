Более 54 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю

В Подмосковье продлили прием заявок на социальную ипотеку для педагогов до 15 марта. Программа дает возможность учителям приобрести жилье на льготных условиях.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, главное условие для участия в программе – опыт работы в образовательном учреждении не менее 10 лет. Также у учителя и его семьи не должно быть собственного или служебного жилья.

«Регион оплачивает полную стоимость квартиры, а участник программы платит банку только проценты по кредиту. В этом году такая возможность будет у 53 учителей», - рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Принять участие в программе смогут и молодые учителя. Прием заявок для них начнется 4 марта.

Узнать подробнее об условиях меры поддержки можно по ссылке.

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