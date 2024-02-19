19 февраля 2024, 14:54

Более 54 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю

Министерство благоустройства Московской области
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Последствия снегопада в парках Московской области устраняли 544 дворника на прошлой неделе. С помощью машин собрали в общей сложности 54 тысячи кубометров снега.

Министр благоустройства Михаил Хайкин добавил, что к уборке парков на прошлой неделе привлекли 155 тракторов и погрузчиков.

Сначала снег убирали на центральных аллеях, потом - на пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках. Все очищенные территории обработали материалами против образования льда.

Всю снегоуборочную технику привлекли для работы в Подмосковье на прошлой неделе. 15 февраля привлекли дополнительные силы от ресурсных и частных предприятий, отметил губернатор Андрей Воробьев.

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Благоустройство Снегопад Парки
19 февраля 2024, 14:52
Прием заявок на социальную ипотеку для учителей продлили в Подмосковье до 15 марта
Министерство образования Московской области
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В Подмосковье продлили прием заявок на социальную ипотеку для педагогов до 15 марта. Программа дает возможность учителям приобрести жилье на льготных условиях.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, главное условие для участия в программе – опыт работы в образовательном учреждении не менее 10 лет. Также у учителя и его семьи не должно быть собственного или служебного жилья.

«Регион оплачивает полную стоимость квартиры, а участник программы платит банку только проценты по кредиту. В этом году такая возможность будет у 53 учителей», - рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Принять участие в программе смогут и молодые учителя. Прием заявок для них начнется 4 марта.

Узнать подробнее об условиях меры поддержки можно по ссылке.

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Учителя Ипотека Льготная ипотека Социальная ипотека
19 февраля 2024, 14:31
Команда из Орехово-Зуева победила в чемпионате по авиамодельному спорту
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Двухдневный чемпионат по авиамодельному спорту прошел в орехово-зуевском Дворце спорта «Восток». В соревнованиях приняли участие 30 авиамоделистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Пермского края.

По словам руководителя спортивно-технического клуба «Пилот» Дмитрия Тарасова, секцию авиамоделирования посещают ребята от 7 до 16 лет.

«На наших занятиях мы собираем и испытываем в полете кордовые и радиоуправляемые модели самолетов. Создаем копии реальных самолетов. Участвуем в семи соревнованиях в год. Это чемпионаты Московской области, Центрального федерального округа и России. В прошлом году заняли третье место на Чемпионате России», - рассказал Тарасов.

Жюри оценивало как выпуск и уборку шасси и закрылков, полет на высоте - не менее 20 минут, выполнение фигур пилотажа и многое другое. В чемпионате победила команда из Орехова-Зуева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Школьники Орехово-Зуево
19 февраля 2024, 14:28
Еще 10 хранилищ для саженцев и сеянцев построили в Подмосковье с начала февраля
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Снежные кучи и ледники для хранения саженцев и сеянцев будущих деревьев продолжают обустраивать в питомниках и лесничествах Подмосковья. Этой весной создадут свыше 20 таких объектов.

В этом году в Подмосковье обустроят 10 ледников и 18 снежных куч неподалеку от мест, где будут проводить лесовосстановление.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, хранилища позволяют сохранить посадочный материал до его высадки в лес. С начала февраля специалисты уже создали шесть ледников и четыре снежные кучи. Все работы планируют завершить в марте.

«Это влияет на качество будущего насаждения, его устойчивость к болезням и вредителям», - отметил он.

Площади и хранилища в Подмосковье готовят заранее. С начала февраля на них собирают в кучи снег или сгребают его в бетонные хранилища, накрывают соломой и опилками. Это препятствует быстрому таянию.

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Сельское хозяйство
19 февраля 2024, 14:09
Более 60 тысяч жителей Подмосковья подали заявления на оформление соцкарт с начала года
Unsplash
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Цифровая услуга по оформлению соцкарт — одна из самых популярных в Московской области. Так, с начала года в Подмосковье подали около 64 тысяч заявлений на портале госуслуг. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Соцкарты предоставляют бесплатный проезд на общественном транспорте. Оформить их могут льготники - пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и другие категории граждан.

Услуга по оформлению соцкарт доступна на портале госуслуг и в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Пенсионеры Добродел Госуслуги

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